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Україна та Румунія зведуть міст через Тису

Довжина мосту складатиме 261 метр.

Україна та Румунія зведуть міст через Тису
Фото: Мирослав Білецький

Україна та Румунія підписали міжурядову угоду щодо будівництва 261-метрового мосту через річку Тису.

Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Зазначається, що міст буде побудований між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія). Він зʼєднає дві країни у межах нового пункту пропуску “Біла Церква - Сігету Мармацієй”.

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“На суміжній стороні будівельні роботи вже стартували, а зведення мосту планують завершити до кінця 2024 року”, - додав Білецький.

Раніше повідомлялось, що парламент Республіки Молдова 31 липня, ратифікував міжурядову угоду між Україною та Молдовою про будівництво мосту через Дністер. Міст з'єднає молдавське прикордонне село Косеуць та українське місто Ямпіль в Могилів-Подільському районі Вінницької області.

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