Україна і Гватемала співпрацюватимуть у сфері туризму

Меморандум дасть можливість обмінюватися контактами між суб'єктами туристичної діяльності обох країн, щоб збільшити туристичні потоки.

Державне агентство розвитку туризму України та Гватемальський інститут з питань туризму домовилися про співробітництво у сфері розвитку туристичного сектору.

Про це повідомляє ДАРТ на своїй фейсбук-сторінці

Меморандум підписали під час 25-тої сесії Генеральної Асамблеї World Tourism Organization (UNWTO), яка розпочала свою роботу в Самарканді (Узбекистан).

Меморандум дасть можливість обмінюватися контактами між суб'єктами туристичної діяльності обох країн, щоб збільшити туристичні потоки. Також планується взаємна участь у виставках, ярмарках, конференціях, семінарах та інших міжнародних заходах, пов'язаних із туризмом.

Ще один пріоритетний напрямок – обмін досвідом у сфері туризму, зокрема, щодо законодавства, стандартів якості в закладах розміщення, системи збору туристичної статистики, інновацій і цифрових технологій, маркетингу туристичних дестинацій та можливостей для розвитку МІСЕ-туризму, зазначили в ДАРТ.

Сторони запланували взаємні візити експертів туристичної галузі та прес-тури представників ЗМІ обох держав.

До речі, на 25-тій сесії Генеральної Асамблеї ВТО ООН генеральний секретар Зураб Пололікашвілі запропонував створити робочу групу для підтримки туризму і економіки України.

Нагадаємо, цьогоріч навесні глава МЗС України Дмитро Кулеба розпочав перший в історії візит міністра закордонних справ до Гватемали.

Торік президент Республіки Гватемала Алехандро Джамматтеї відвідав зруйновані передмістя Києва. Він висловив підтримку Україні та наголосив, що про злочини Росії має знати весь світ.