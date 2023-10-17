Суддя Господарського суду Києва стала на бік заводу Коломойського у справі про відмивання грошей у США, - Приватбанк

У позові Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ, підприємство з орбіти Коломойського) до Приватбанку суд проігнорував вказівки Верховного Суду, які він надав, частково задовольняючи касаційну скаргу банку та направляючи справу на новий розгляд.

Господарський суд Києва розглянув позов у справі НЗФ до Приватбанку. Суддя Бондарчук В.В. повністю проігнорувала рішення Верховного Суду від 17 травня 2023 року, яким цю справу разом із вказівками для врахування під час вирішення було направлено на повторний розгляд. Суддя задовольнила позов НЗФ та визнала припиненими усі зобов'язання НЗФ перед Приватбанком за чотирма кредитними договорами. Про це повідомили у відділі комунікацій банку.

“Усі “рішення” українських судів по справі НЗФ колишні власники банку використовують, аби “прикритися” в судовій справі про відмивання та шахрайство у США, де державний банк намагається повернути $685 млн плюс відсотки. Сьогодні, коли увага світу прикута до України, особливо наших партнерів із США, судочинство в інтересах олігархів - це війна корисливих інтересів проти верховенства права. В усіх судових справах закордоном Приватбанк показує світові, що боротися за свої права необхідно, оскільки це боротьба за всю Україну та її громадян”, - заявила керівниця комунікацій ПриватБанку Олеся Жулинська.

Адвокат ПриватБанку Дмитро Монастирський зазначив, що Приватбанк подав позов проти ексвласників у США у 2019 році. І як тільки американський суд мав перейти до розгляду справи, підприємства-фігуранти справи з орбіти Коломойського подали понад 200 майже однакових позовів в Україні, аби спробувати “показати” суду США, що Приватбанк не має жодних претензій до цих підприємств.

“Насправді ж, Приватбанк і не заявляв претензій щодо виконання кредитних договорів до НЗФ та інших підприємств з орбіти ексвласників Приватбанку. Питання щодо нецільового використання кредитних коштів в рамках шахрайських схем та відмивання коштів у США досліджує американський суд під час розгляду позову Приватбанку до Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова”, - пояснив адвокат Монастирський.

Адвокат додав, що під час першого розгляду, який проаналізував Верховний Суд, судами першої та апеляційної інстанції було допущено низку недоліків, в зв’язку з чим справу і було направлено на повторний розгляд у суд першої інстанції.

Зокрема Верховний Суд зазначив, що позивач має довести існування та порушення його права або інтересу. Також Верховний Суд, розглядаючи цю справу, застеріг, що захист цивільних прав та інтересів не може бути досягнутий встановленням юридичних фактів.

“Сьогодні Господарський суд Києва повністю проігнорував вказівки Верховного Суду у цій справі. Представник НЗФ не зміг навести хоч один приклад “порушення” Приватбанком прав підприємства, не навів жодних нових аргументів чи доказів. Тому ця справа мала б бути закрита. Натомість сьогоднішнє рішення суду ексвласники вкотре використають в американському судочиністві, аби показати “невинуватість” в Україні”, - зазначає адвокат банку.

Приватбанк буде подавати апеляцію на рішення Господарського суду міста Києва та сподівається, що суд апеляційної інстанції вивчить матеріали належним чином, врахує обов’язкові вказівки, надані Верховним Судом, та прийме справедливе і неупереджене рішення.