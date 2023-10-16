Пріцкер відвідала засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад. Говорили про відбудову Київщини

Американську сторону цікавили проєкти, які вона може допомогти втілити.

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер долучилася до розширеного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Про це йдеться на сайті глави держави.

На засіданні йшлося про відбудову Київщини, що постраждала від російської агресії. У заході взяли участь наживо та в онлайн-форматі понад 200 учасників. Зокрема, представники центральної влади, керівництво Верховної Ради та народні депутати, очільники Київської ОВА та облради і районних адміністрацій, а також посли іноземних держав та представники міжнародних організацій.

Пріцкер запевнила у продовженні підтримки українських регіонів з боку Сполучених Штатів і зауважила, що децентралізація дає змогу дослухатися до думок жителів громад.

"Економіка вашої країни розвивається в регіонах. Це має свої результати. Сьогодні я хочу почути ваші ідеї щодо того, як Україна може розвиватися і як ми – зокрема, світова спільнота, приватний сектор – можемо допомогти вам втілити ваші проєкти", – сказала спецпредставниця США.

Нагадаємо, Пріцкер нині прибула з візитом до України. Вона зустрілася з Президентом Зеленським. Під час зустрічі йшлося про використання російських заморожених активів і забезпечення макрофінансової стабільності України у 2024 році.

Також спецпредставниця провела зустріч із прем'єром Денисом Шмигалем.