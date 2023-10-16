Бійці Національної гвардії України вразили ворожу вишку РЕБ.
Про це повідомила пресслужба Нацгвардії України.
“Аеророзвідка “Кондор” Першої президентської бригади НГУ “Буревій” вразила ворожу вишку РЕБ з системою дальнього візуального спостереження “Муром”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що знешкоджена ціль становила загрозу Силам Оборони України на Купʼянсьому напрямку.
Нагадаємо, бійці ОСУВ “Таврія” на Донеччині за тиждень знищили вже три ворожі штурмовики Су-25.
Також бійці УДА знищили російську САУ 2С9 “Нона-С” та гаубицю Д-30.