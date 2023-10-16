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Бійці Нацгвардії вразили вишку РЕБ росіян

Цього разу відзначилась аеророзвідка “Кондор” Першої президентської бригади НГУ “Буревій”.

Бійці Нацгвардії вразили вишку РЕБ росіян
Фото: Скріншот з відео

Бійці Національної гвардії України вразили ворожу вишку РЕБ. 

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії України. 

“Аеророзвідка “Кондор” Першої президентської бригади НГУ “Буревій” вразила ворожу вишку РЕБ з системою дальнього візуального спостереження “Муром”, - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що знешкоджена ціль становила загрозу Силам Оборони України на Купʼянсьому напрямку. 

Нагадаємо, бійці ОСУВ “Таврія” на Донеччині за тиждень знищили вже три ворожі штурмовики Су-25.

Також бійці УДА знищили російську САУ 2С9 “Нона-С” та гаубицю Д-30.

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