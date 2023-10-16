Також бійці УДА знищили російську САУ 2С9 “Нона-С” та гаубицю Д-30.

Нагадаємо, бійці ОСУВ “Таврія” на Донеччині за тиждень знищили вже три ворожі штурмовики Су-25.

Уточнюється, що знешкоджена ціль становила загрозу Силам Оборони України на Купʼянсьому напрямку.

“Аеророзвідка “Кондор” Першої президентської бригади НГУ “Буревій” вразила ворожу вишку РЕБ з системою дальнього візуального спостереження “Муром”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії України.

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