Росіяни атакували Херсонщину п'ятьма літаками Су

Росіяни атакували Херсонщину з п’яти літаків Су.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За попередньою інформацією, по чотирьох населених пунктах Бериславського району вороги випустили 9 керованих авіабомб.

"Інформація про потерпілих і руйнування встановлюється", - додав Прокудін.

Нагадаємо, напередодні росіяни скинули авіабомби зі Су-34 на Херсон. В результаті атаки, а потім іще однієї обласний центр був знеструмлений.

Днями через ворожі обстріли Бериславського району загинула одна людина.