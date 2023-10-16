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Росіяни атакували Херсонщину п'ятьма літаками Су

Дев'ять керованих авіабомб окупанти скинули на Бериславський район. 

Росіяни атакували Херсонщину п'ятьма літаками Су
Фото: змі окупантів

Росіяни атакували Херсонщину з п’яти літаків Су. 

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За попередньою інформацією, по чотирьох населених пунктах Бериславського району вороги випустили 9 керованих авіабомб.

"Інформація про потерпілих і руйнування встановлюється", - додав Прокудін.

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Нагадаємо, напередодні росіяни скинули авіабомби зі Су-34 на Херсон. В результаті атаки, а потім іще однієї обласний центр був знеструмлений.

Днями через ворожі обстріли Бериславського району загинула одна людина.

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