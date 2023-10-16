Росіяни атакували Херсонщину п'ятьма літаками Су

Росіяни атакували Херсонщину з п’яти літаків Су.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За попередньою інформацією, по чотирьох населених пунктах Бериславського району вороги випустили 9 керованих авіабомб.
"Інформація про потерпілих і руйнування встановлюється", - додав Прокудін.
Нагадаємо, напередодні росіяни скинули авіабомби зі Су-34 на Херсон. В результаті атаки, а потім іще однієї обласний центр був знеструмлений.
Днями через ворожі обстріли Бериславського району загинула одна людина.