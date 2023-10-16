Данілов відреагував на заяви ексрадника ОП Арестовича про "провал контрнаступу": Аферисти просувають російські тези

"Нині за всіма ознаками ФСБ РФ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії", - вважає Данілов.

Секретар РНБО України Олексій Данілов відреагував на заяви колишнього радника ОПУ Олексія Арестовича про "провал контрнаступу" та необхідність переговорів із Росією.

Як ідеться в дописі Данілова у фейсбуці, "нині за всіма ознаками ФСБ РФ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії".

"В перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення, а паралельно з цим здійснюється інформаційна інтервенція з намаганнями розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації", - зазначив Секретар РНБО.

Данілов зазначив, що активізувалися різноманітні "експерти", "актори-розвідники" та "іншого роду аферисти", які просувають російською мовою російські наративи.

"Саме вони цієї миті волають про «провал» контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про «конфлікти» серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти «хороших руських» і зрештою натякають, що з Росією необхідно домовлятися", - зазначив Данілов.

Він додав, що українські правоохоронні структури "уважно відстежують прояви подібних ворожих дій, виявляючи та припиняючи їх". Також Секретар РНБО закликав українців проявити "високу ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної«життєдіяльності»".

Нагадаємо, нещодавно ексрадник ОПУ Олексій Арестович у своєму телеграм-каналі заявив, що нинішня політика української влади веде в глухий кут і що очікувати "адекватних рішень" не доводиться. Також він пройшовся по темі контрнаступу.

Після публікації заяви Данілова Арестович різко відреагував на його слова, заявивши, що від Секретаря РНБО в державі майже ніякої користі.