Росіяни обстріляли село на Донеччині, внаслідок влучання загорілася церква

Інформації про постраждалих не надходило.

Увечері 15 жовтня окупанти масовано обстріляли село Колодязі Краматорського району Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram МВС України.

Згідно з повідомленням, внаслідок атаки зайнялася покрівля й перекриття місцевої церкви. Вогнем також був охоплений приватний житловий будинок та три господарчі споруди. Рятувальникам знадобилося близько чотирьох годин для ліквідації пожеж на площі понад 450 кв. м.

Нагадаємо, протягом минулої доби армія РФ обстріляла 18 населених пунктів Донецької області. Зафіксовано 20 ударів по мирних населених пунктах. Поранення дістали четверо людей.