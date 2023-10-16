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Росіяни обстріляли село на Донеччині, внаслідок влучання загорілася церква

Інформації про постраждалих не надходило.

Росіяни обстріляли село на Донеччині, внаслідок влучання загорілася церква
Фото: МВС України

Увечері 15 жовтня окупанти масовано обстріляли село Колодязі Краматорського району Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram МВС України.

Згідно з повідомленням, внаслідок атаки зайнялася покрівля й перекриття місцевої церкви. Вогнем також був охоплений приватний житловий будинок та три господарчі споруди. Рятувальникам знадобилося близько чотирьох годин для ліквідації пожеж на площі понад 450 кв. м.

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Нагадаємо, протягом минулої доби армія РФ обстріляла 18 населених пунктів Донецької області. Зафіксовано 20 ударів по мирних населених пунктах. Поранення дістали четверо людей.

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