"Армія дронів" встановила рекорд – безпілотники уразили 428 одиниць техніки РФ біля Авдіївки

За минулий тиждень Збройні сили уразили 428 одиниць російської техніки. Це абсолютний рекорд "Армії дронів".

Про це заявив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки. Тож у росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання", – йдеться у повідомленні.

Федоров подякував Збройним силам, які у "надскладних умовах тримають оборону та активно уражають окупантів".

Нагадаємо, у період з 4 вересня по 2 жовтня "Армія дронів" уразила 136 танків та 270 артилерійських систем ворога.

"Армія дронів" – спільний проєкт Генштабу, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації і Держслужби спецзв’язку та захисту інформації. Він стартував зі створення за ініціативою президента Володимира Зеленського фандрейзингової платформи UNITED24.