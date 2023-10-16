Головне за ніч та ранок понеділка, 16 жовтня: нічна атака ракетами та БпЛА, близько 70 бойових зіткнень

Нічна ворожа атака ракетами та шахедами, близько 70 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, попередні підсумки виборів у Польщі.

Уночі 16 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.

Авіаційними ракетами ворог атакував північні та східні регіони України, "шахеди" противник скерував у різних напрямках, зокрема - на захід.

Зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

"У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 “Shahed-136/131”", - йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.

Російські війська в ніч на 16 жовтня атакували ракетами і безпілотниками Полтавщину. Внаслідок падіння уламків постраждали три людини, зокрема дитина, повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Він зазначив, що в Миргородському районі було чутно звуки вибухів. На щастя, влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків.

"За попередньою інформацією, постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає", – написав Пронін.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Тут наші воїни відбили понад 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку минулої доби Сили оборони відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 16 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 860 російських окупантів, 17 танків, 23 бронемашини, 44 артсистеми. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 289 000 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні, 16 жовтня, з Тель-Авіва вилетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких - 107 жінок та 23 дітей, повідомляє пресцентр посольства України в Ізраїлі.

"Сьогодні, 16 жовтня, з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) рейсом авіакомпанії HiSky до м.Клуж (Румунія) відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок та 23 дітей. Посольством надано сприяння співвітчизникам з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту. Ми продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України", - йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд Польщі за підсумками парламентських виборів.

"Традиційно президент доручає формування уряду партії, яка показала найвищий результат. Ми створимо стабільний уряд, який зможе провести Польщу через різні негаразди", – повідомив Моравецький у соцмережі Х.

Водночас Дональд Туск, колишній прем’єр-міністр Польщі та президент Європейської ради, через кілька хвилин після закриття виборчих дільниць оголосив про перемогу на парламентських виборах.

“PiS, яка керувала Польщею вісім років, перетворила громадське телебачення на пропагандистську руку уряду, обмежила права на аборти та демонізувала ЛГБТ+ людей, мігрантів і біженців. Це також поставило Польщу на курс зіткнення з Брюсселем у питаннях верховенства права, що призвело до заморожування десятків мільярдів євро європейського фінансування”, − пише The Guardian.

Оновлений екзит-пол, оприлюднений зранку у понеділок, показав, що PiS має 36,6%, а Громадянська коаліція Туска – 31%. Однак дві групи, які могли б сформувати коаліцію з Туском, також показали хороші результати: 13,5% за правоцентристський “Третій шлях” і 8,6% за лівий “Левіца”. Якщо такий результат буде підтверджений, це означатиме, що три об’єднані партії матимуть більшість у 460-місному парламенті Польщі.

Докладніше – в новині.

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