РФ через втрати перекидає на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи, а на Авдіївському активізувала наступ, – речник Генштабу

На Бахмутському захисники мають успіхи східніше Кліщіївки та Андріївки і північніше Курдюмівки, на Авдіївському підрозділи ЗСУ дали відсіч усім атакам ворога на цьому напрямку та знищили сотні окупантів, десятки танків та бронемашин.

На Авдіївському напрямку росіяни минулого тижня активізували наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснили понад 100 невдалих спроб витіснити Сили оборони з позицій в районах на схід від Степового, Ласточкиного, Тоненького, Кераміка, Сєвєрного, Невельського, Нетайлового та Первомайського Донецької області.

Підрозділи ЗСУ дали відсіч усім атакам ворога на цьому напрямку та знищили сотні окупантів, десятки танків та бронемашин. Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольскому напрямках", – сказав він.

На Бахмутському захисники продовжують наступальні дії південніше Бахмута, мають успіхи східніше Кліщіївки та Андріївки і північніше Курдюмівки.

Водночас окупанти здійснили понад 20 невдалих спроб відновити втрачене положення.

"Крім того, через катастрофічні втрати у живій силі та техніці російські окупанти перекидають на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи", – сказав речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

На Мелітопольському ЗСУ продовжують ведення наступальної операції, крок за кроком витісняють ворога в районах Вербового, Новопрокопівки, Копанів.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог активізував наступальні дії в районах Синьківки, Іванівки, Кислівки Харківської області, Макіївки, Торського та Діброви Луганської. Протягом тижня ЗСУ відбили тут понад 160 атак противника.

На Мар'їнському та Шахтарському напрямках наші воїни відбили понад 70 атак в районах Мар'їнки, Побєди, Новомихайлівки, Золотої Ниви, Вугледара, Старомайорського.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог вдарив "шахедами" по Хмельницькій області. В ОВА повідомили, що руйнувань та поранених немає.