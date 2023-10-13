108 бойових зіткнень за добу. Що відбувається на фронті

Тиждень тому ми обговорили перспективи розвитку оперативної ситуації на фронті : – ворог намагатиметься оточити нас в Авдіївці; – ГШ ЗС РФ опрацьовує варіант організованого відступу з Токмака та Бахмута, щоб зберегти сили для оборони Мелітополя і Бердянська; – до Приазов’я мають прибути оперативні резерви противника – військові частини зі складу або 41-ї, або 8-ї армій; – бригада Лицарів Зимового походу добиває 57-му противника в Курдюмівці, очікуємо, що доб’є; – наша “Таврія” вийде до Одрадівки; – десантники з 46 бригади отримали цікаве посилення – батальйон, навчений війни в міській забудові, тому ворог у Новопрокопівці довго не втримається.

Росіяни активізувалися одночасно на Куп’янському, Лиманському й Авдіївському напрямках, намагаючись перехопити оперативну ініціативу.

На Куп’янському та Лиманському 25-та окрема мотострілецька бригада 6-ї армії противника атакувала Синьківку, 47-ма танкова дивізія спробувала пробити нашу оборону на напрямку Ягідне – Іванівка. Війська недоробленої 25-ї армії ворога атакували в районі Макіївки і навіть просунулися на рубежі Нововодяне – Площанка. Вороже командування перекидає на рубіж Куп'янськ – Сватове – Кремінна мотострілецькі, танкові підрозділи і штурмові загони “Шторм-Z”. Останніх спрямовують прокладати проходи на мінних полях. То справа Жукова жива?

Фото: ISW

Головна небезпечна тенденція тут – спроби військ 25-ї армії та 138-ї ОМСБр просуватися від Лимана Першого вздовж залізниці на Куп’янськ-Вузловий. З ними мужньо б’ється піхота з бригади імені князя Мстислава Хороброго: за день боїв знищено 25 танків противника. Напрямок важливий, але ознак, що може статися щось трагічне, немає. Противник на ньому сильний і численний, але за пів року вороже командування не показало тут нічого путнього, навіть маючи танкову армію. Проте до розгорнутої на Куп’янському напрямку 47-ї танкової дивізії переміщується сформований у її складі новий 153-й полк – це 94 танки, 32 ББМ і 12 гармат Д-30.

На Бахмутському напрямку війська ОСУВ “Хортиця” здобули успіхи на схід від Кліщіївки та Андріївки, намагаються закріпитися вздовж залізничної лінії на схід від Андріївки, тривають бої біля Курдюмівки.

ISW

Російські війська безуспішно атакували поблизу Андріївки та Кліщіївки, контратакували на північному та південному флангах Бахмута, спробували захопити ініціативу. Поблизу Кліщіївки остаточно розбито 38-му, 150-ту ОМСБр і 7-й загін БАРС, залишки котрих відступили та намагаються закріпитися вздовж шосе Т0513. Також противник мусив відійти від Зеленопілля. 28-ма ОМБр ОСУВ “Хортиця” відбила атаку росіян на Степове – Бердичі через канал Сіверський Донець – Донбас. Тут наші молодці: якщо натиснуть на північ від Бахмута, то загроза оточення ворога в місті стане реальністю. Його комунікації – під нашим вогневим контролем.

Фото: facebook/59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка

На Авдіївському напрямку здичавілі явно зірвалися з ланцюга. Після інтенсивної артпідготовки три російські батальйони за підтримки танків і бронетехніки активізували наступальні дії поблизу Авдіївки, Тоненького, Кераміка, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки, на рубежі Опитне – Водяне, атакували з Красногорівки на Бердичі й дійшли до їхніх околиць, бої тривають поблизу Очеретиного. Цей напрям найгарячіший. Противник півтора року не може відсунути Сили оборони від Донецька – сподівається оточити. Для цього повинен прорватися в район Ласточкине – Сєверне – Тоненьке – Орлівка. А ніяк не вдається. Зараз ворог кинув туди ВСІ сили 1-го корпусу ДНР і дві свої дивізії – 20-ту і 150-ту. Проглядається схема “як пішла така п’янка – ріж останній огірок”.

ISW

На карті бойових дій видно: противник атакував силами 114-ї ОМСБр 1-го АК у напрямку Красногорівка – Новокалинове, Красногорівка – Степове, Кам'янка – північна околиця Авдіївки, Крута Балка – східна околиця Авдіївки, 9-ї ОМСБр 1-го АК – Водяне – Сєверне, Піски – Первомайське, 1-ї ОМСБр 1-го АК – Спартак – південна околиця Авдіївки, Опитне – Сєверне, 5-ї ОМСБр – Старомихайлівка – Красногорівка, 33-го МСП-ї МСД 8-ї ЗА – Олександрівка – Новомихайлівка, 255-го МСП 20-ї МСД 8-ї ЗА – Олександрівка – Побєда, 39-ї ОМСБр 68-го АК ТОФ – Славне – Новомихайлівка. У північній і центральній частині Мар'їнки атакували підрозділи 5-ї ОМСБр 1-го АК і 103-го МСП 150-ї МСД 8-ї армії. Ніде успіху не здобув. Ворогу дуже кортить прорвати оборону ОСУВ “Таврія” на південний захід від Красногорівки, пробратися до околиць Сєверного і Тоненького. Атаки активно підтримує авіація (переважно Су-25 і ударні вертольоти Ка-52 та Мі-28).

Війська ОСУВ “Таврія” відбилися біля Очеретиного, Кераміка, Бердичів, Степового, Тоненького, Авдіївки, Ласточкиного, Первомайського, Мар’їнки, Побєди, Новомихайлівки. Відзначилися 116-та ОМБр та 79-та ОДШБр. Виявивши за 5–10 км від лінії фронту російські колони, артилерія ОСУВ “Таврія” завдала їм відчутних втрат і не дозволила організовано вийти на рубежі. Лише 90-та ТД ворога втратила за добу близько 800 військовослужбовців і 80 одиниць броньованої техніки. Якщо урок вивчили, то цього разу оточуватимуть зустрічними ударами від Кам’янки та Опитного. Битва обіцяє бути не менш напруженою, ніж Бахмутська. Упевнено можна сказати, що цей напрямок суперважливий для противника, адже сюди перекидають з-під Лимана 41-шу армію, на північ від Авдіївки переміщено 21-шу ОМСБр 2-ї армії противника, зосереджена вона в районі Новоселівки Другої.

Поки писав текст, наші не підвели – знищили міст на маршруті Горлівка – Ясинувата (біля Василівки). Тепер виникла цікава ситуація: найкоротший логістичний маршрут виведено з ладу, а скупчення військ противника за мостом – чудова ціль. По мосту працював винищувач Повітряних сил ЗС України 230-кілограмовою авіабомбою Mark 82 з комплектом коригування польоту JDAM-ER, котрий забезпечує відхилення не більш ніж 11 м від цілі.

Фото: t.me/kazansky2017 Зруйнований міст на трасі між Горлівкою та Донецьком, що ускладнює логістику російських військ, котрі наступають на Авдіївку

Фото: t.me/kazansky2017

Бердянський напрямок: війська 5-ї ЗА противника, підсилені підрозділами 34-ї ОМСБр 49-ї ЗА, після часткових успіхів на рубежі Приютне – Завітне Бажання зіткнулися з певними труднощами. У районі Приютне – Новодарівка та Приютне – Рівнопіль підрозділи 394-го МСП потіснити передові підрозділи ОСУВ “Таврія” від Приютного, тоді як сусідні підрозділи 60-ї та 34-ї ОМСБр не змогли вийти на південні та західні околиці Старомайорського або принаймні до ставків на південь від Рівнополя, аби вирівняти лінію фронту.

ISW

39-та ОМСБр 68-го АК противника докладає зусиль, щоб убезпечити позиції біля Волновахи і скоротити Вугледарський плацдарм ОСУВ “Таврія”, тож активізувалася в районі Солодкого та в напрямку Славне – Новомихайлівка.

Війська ОСУВ “Таврія” просунулися на північний схід від Микільського, атакували поблизу Приютного і на захід від Новодонецького, стримують російські війська біля Левадного.

Токмацький напрямок: у смузі оборони 70-го МСП 42-ї МСД, сусіднього 1441-го МСП ТрВ, на північному заході від Новопрокопівки, ймовірно, противнику довелося відступити на південь. Праворуч 71-й і 201-й МСП поки що утримують північну околицю села, періодично контратакуючи передові підрозділи ОСУВ “Таврія” в напрямку на Роботине. Безуспішно контратакували біля Новопрокопівки та на північний захід від Вербового. Мусили відступити з Копаней і Нестерянки. Оперативно-тактичний сенс цих дій зараз обговорюють, але ймовірною причиною чергового “жесту доброї волі” є вкрай невдалі контратаки 7-ї та 76-ї десантно-штурмових дивізій, котрі зазнали великих втрат. Зараз їх відводять у тил, їхні смуги оборони передають підрозділам чмобіків.

ISW

Підрозділи ОСУВ “Таврія” вийшли до висоти 170 на південному заході від Вербового, просувалися на захід від Новофедорівки, атакували Новопрокопівку.

Наступний день був не менш цікавим: 5 бойових зіткнень, 990 двохсотих ворогів, 42 спалені танки, 44 знищені ББМ. Тобто ворог поки що не заспокоївся.

Що можна зауважити:

– ворог вирішив, що наш наступ у Приазов’ї закінчився і час перебирати стратегічну ініціативу до своїх рук. Це узгоджені в просторі й часі операції оперативно-тактичних угруповань на Куп’янському та Авдіївському напрямках. Ще один висновок – противник не готовий до операції стратегічного масштабу;

– російське військове командування добряче попрацювало над відновленням боєздатності, насамперед укомплектувало підрозділи особовим складом, накопичило значні запаси озброєння, техніки, боєприпасів. Широко застосовує авіацію, на окремих напрямках щодоби по наших позиціях завдає 40–70 авіаударів плануючими півтонними бомбами підвищеної точності. Вжило заходів, аби досягнути оперативної раптовості дій;

– найцікавіші події противник розкручує на Авдіївському та Куп’янському напрямках;

– на Авдіївському напрямку російські війська приділяють значну увагу контрбатарейній боротьбі, застосовують системи РЕБ, проводять надійну артилерійську підготовку поля бою та демонструють чітку взаємодію між командуванням, штурмовими групами, аеророзвідкою та підрозділами артилерії. Мета угруповання противника – витіснити війська ОСУВ “Таврія” з укріпрайону під загрозою оточення;

– з перших днів відновлення активних дій у районі Авдіївки російське військове командування ввело в бій головні сили 1-го корпусу ДНР і значну частину військ 8-ї армії – 20-ту та 150-ту дивізії;

– артилерія противника працює передусім по цілях у районах Авдіївського коксохімічного комбінату, у північній частині Авдіївки та в с. Бердичі, що виказує, на чому зосереджені його зусилля;

– противник нічого не досягнув на жодній із шести ділянок, які атакував, тобто Сили оборони виявилися ГОТОВИМИ, а з цього можемо зробити висновок, що розвідка працює належно;

– збільшення інтенсивності бойових дій утричі відповідно потроїло втрати ворога. Наступний день тенденцію підтвердив. Висновок – система вогневого ураження організована та діє ефективно;

– Сили оборони застосовують нешаблонні тактики, такі як мінні пастки, вогневі мішки. Результат – пункт вище.

Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Чого очікувати від цих неадекватів з боліт:

– на Куп’янському напрямку 26-й і 153-й ТП 47-ї ТД будуть нарощувати зусилля в керунку Першотравневе – Петропавлівка, якщо там буде хоч натяк на успіх;

– на Авдіївському напрямку командування противника застосує 21-шу ОМСБр 2-ї армії, щоб наростити зусилля на Красногорівку – Степове і далі на Бердичі. Загалом біля Авдіївки росіяни тиснутимуть саме там, де вдасться досягти найбільшого успіху: на півночі та півдні від Авдіївки (9-та та 114-та ОМСБр), на Водяне – Сєверне і Красногорівку – Степове;

– на Волноваському напрямку противник може готувати охоплення наших військ у районі Вугледара, хоч обмежений у ресурсах. До дій, імовірно, залучать 68-й корпус, котрий атакуватиме в напрямку Мар'їнка – Курахове.

Чи підтвердився наш минулий прогноз?

Усе чітко: ворог розпочав оточення Авдіївки. 57-ма ОМСБр противника доживає останні дні під Курдюмівкою.

Частково: ворог відповз з Копаней і Нестерянки, на черзі – Новопрокопівка, триває рух “Таврії” до Одрадівки.

Не вгадали: оперативні резерви, 8-ма та 41-ша армії будуть задіяні під Авдіївкою, а не в районі Токмака. Противник потренував “жест доброї волі” в Копанях і Нестерянці, але ще не готовий зробити це в Токмаку та Бахмуті.

Чекаємо. Віримо в наших і всіляко їх підтримуємо.