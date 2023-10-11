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За минулу добу ЗСУ знищили ще 820 російських окупантів, 19 безпілотників і ворожий літак

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 284 000 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 820 російських окупантів, 19 безпілотників і ворожий літак
Су-25
Фото: ДПСУ

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 820 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні майже 284 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 283900 (+820) осіб
  • танків - 4863 (+34)
  • бойових броньованих машин - 9220 (+91)
  • артилерійських систем - 6731 (+18)
  • РСЗВ - 809 (+1)
  • засоби ППО - 545 (+1)
  • літаків - 316 (+1)
  • гелікоптерів - 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5226 (+19)
  • крилаті ракети - 1530 (+0)
  • кораблі / катери - 20 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9145 (+20)
  • спеціальна техніка - 965 (+4).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. За підтримки танків та броньованих машин ворог активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 9 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника.

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