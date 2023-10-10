Головне за вівторок, 10 жовтня: 75 бойових зіткнень, збитий ворожий винищувач Су-25, новий пакет допомоги від Німеччини

Унаслідок ракетного удару по селу Гроза на Харківщині, завданого російськими окупантами 5 жовтня, повними сиротами лишилися шестеро дітей.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "Шестеро дітей залишилися повними сиротами... Наразі ми аналізуємо наявні потреби (цих дітей, - ред.), підтримуємо контакт із близькими, які є. За необхідності використовуватимемо інститут усиновлення, тому що є велика кількість пропозицій від українських родин, які готові надати дітям свою підтримку", - сказав Синєгубов.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 75 бойових зіткнень.

Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіяни і п'ятьох - по зенітно-ракетних комплексах противника. Наші бійці збили винищувач Су-25 та сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та станцію РЕБ противника.

Росія завдала двох ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснила понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 10 жовтня – в нашій новині.

Щоб захистити критично важливу інфраструктуру на початку зими та забезпечити подальшу військову підтримку, Німеччина надає Україні додаткову протиповітряну оборону - системи Patriot, IRIS-T та Cheetah.

Як зазначив міністр оборони Борис Пісторіус, завдяки новому "зимовому пакету" планують підвищити оперативну готовність українських Збройних Сил у найближчі місяці. Лише цей пакет протиповітряної оборони вартує близько одного мільярда євро.

Також Німеччина готується передати транспортні засоби, зброю та особисте спорядження для українських бійців на суму понад 20 млн євро.

Ще будуть боєприпаси калібру 155 мм. У найближчі тижні прибудуть ще десять бойових танків Leopard 1 A5, три зенітки Gepard, 15 бронеавтомобілів і майже 20 медеваків.

Зараз відбувається ідентифікація тіл загиблих громадян Ізраїлю, які проживали поблизу Сектору Гази. Лише після цього можна буде зрозуміти, скількох людей викрали терористи ХАМАС.

Про це в ексклюзивному коментарі LB.ua заявила речниця Сил оборони Ізраїлю Маша Міхельсон.

Водночас вона зазначила, що вже відомо про десятки ізраїльських військовополонених, яких викрали бойовики і доставили до Гази.

«Лише в ці останні дві доби сили ЦАХАЛ можуть евакуювати тіла загиблих ізраїльтян із населених пунктів поблизу Сектору Гази. Лише після того, як ми завершимо розпізнавати тіла, частина яких була спалена терористами ХАМАС, ми зможемо зрозуміти, хто не є разом зі своєю родиною і перебуває в полоні. Поки що ми отримуємо ДНК родичів, щоби ідентифікувати усі тіла», – зазначила речниця.

Більше ексклюзивної інформації – в наших новинах.

Росію не обрали до Ради ООН із прав людини на 2024-2026 роки.

Перелік 15 держав-членів оприлюднили на сторінці Ради у Х (екствітер). РФ там немає.

Хто увійшов до списку – в нашій новині.

Фінський уряд та Сили оборони країни підозрюють, що Росія завдала удару по газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією.

З цього приводу на 10 жовтня уряд запланував пресконференцію за участю прем'єр-міністра та міністра оборони країни.

Згідно з прес-релізом фінського уряду, влада виявила місце пошкодження газопроводу Baltic Connector у ніч на 8 жовтня. Зафіксували незвичне падіння тиску. Тоді ж виявили і несправність в інтернет-кабелі.

Джерела видання повідомили, що ситуація серйозна. За оцінками, газопровід вийде з ладу на декілька місяців. Прикордонна служба та Сили оборони Фінляндії займаються розслідуванням.

Торік навесні військово-морські сили Фінляндії та Швеції посилили свою готовність запобігти нападу Росії на енергосистеми цих держав. Тоді російські надводні кораблі були помічені поблизу вітряних електростанцій та підводних кабелів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!