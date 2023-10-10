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Росію не обрали до Ради ООН із прав людини

РФ немає в переліку 15 держав-членів.

Росію не обрали до Ради ООН із прав людини
Фото: rada.gov.ua

Росію не обрали до Ради ООН із прав людини на 2024-2026 роки.

Перелік 15 держав-членів оприлюднили на сторінці Ради у Х (екствітер). РФ там немає.

До членів Ради ООН із прав людини увійшли:

  • Албанія;
  • Бразилія;
  • Болгарія;
  • Бурунді;
  • Китай;
  • Кот д'Івуар;
  • Куба;
  • Домініканська Республіка;
  • Франція;
  • Гана; 
  • Індонезія;
  • Японія;
  • Кувейт;
  • Малаві;
  • Нідерланди.

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Нагадаємо, Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй призупинила участь Російської Федерації у Раді з прав людини торік у квітні. Приводом для резолюції стали грубі порушення прав людини у місті Буча на Київщині.

Минулого місяця стало відомо, що Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини на виборах, які будуть розглядатися як ключовий тест її міжнародного статусу.

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