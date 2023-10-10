РФ немає в переліку 15 держав-членів.

Росію не обрали до Ради ООН із прав людини на 2024-2026 роки.

Перелік 15 держав-членів оприлюднили на сторінці Ради у Х (екствітер). РФ там немає.

До членів Ради ООН із прав людини увійшли:

Албанія;

Бразилія;

Болгарія;

Бурунді;

Китай;

Кот д'Івуар;

Куба;

Домініканська Республіка;

Франція;

Гана;

Індонезія;

Японія;

Кувейт;

Малаві;

Нідерланди.

Нагадаємо, Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй призупинила участь Російської Федерації у Раді з прав людини торік у квітні. Приводом для резолюції стали грубі порушення прав людини у місті Буча на Київщині.

Минулого місяця стало відомо, що Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини на виборах, які будуть розглядатися як ключовий тест її міжнародного статусу.