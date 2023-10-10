Росію не обрали до Ради ООН із прав людини на 2024-2026 роки.
Перелік 15 держав-членів оприлюднили на сторінці Ради у Х (екствітер). РФ там немає.
До членів Ради ООН із прав людини увійшли:
- Албанія;
- Бразилія;
- Болгарія;
- Бурунді;
- Китай;
- Кот д'Івуар;
- Куба;
- Домініканська Республіка;
- Франція;
- Гана;
- Індонезія;
- Японія;
- Кувейт;
- Малаві;
- Нідерланди.
Нагадаємо, Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй призупинила участь Російської Федерації у Раді з прав людини торік у квітні. Приводом для резолюції стали грубі порушення прав людини у місті Буча на Київщині.
Минулого місяця стало відомо, що Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини на виборах, які будуть розглядатися як ключовий тест її міжнародного статусу.