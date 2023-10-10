Клаус Йоганніс наголосив, що його країна розглядає відносини з Україною у довгостроковій перспективі та підтвердив зобов’язання щодо підтримки у війні з Росією "стільки, скільки буде потрібно".

Україна та Румунія підписали декларацію про стратегічне партнерство. Документ включає політичні, економічні, соціальні та безпекові питання.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"10 жовтня провели з паном президентом Румунії змістовні та плідні переговори. Відзначу домовленість щодо нашого стратегічного партнерства – України та Румунії. Ми готові побудувати саме такий рівень відносин. Підписали двосторонню декларацію, яка фіксує ключові речі нашої взаємодії: і безпекову співпрацю, зокрема в регіоні Чорного моря, і підтримку нашої Формули миру, і розширення економічної та логістичної взаємодії, транспортних зв’язків, спрощення процедур перетину кордону, відкриття нових пунктів пропуску на кордоні", - зазначив він.

Президент Румунії Клаус Йоганніс наголосив, що його країна розглядає відносини з Україною у довгостроковій перспективі та підтвердив зобов’язання щодо підтримки України у війні з Росією "стільки, скільки буде потрібно".

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув з візитом до Румунії. Він уже анонсував створення нового "зернового коридору" через Молдову і Румунію.