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Президенти України та Румунії підписали декларацію про економічну та безпекову співпрацю

Клаус Йоганніс наголосив, що його країна розглядає відносини з Україною у довгостроковій перспективі та підтвердив зобов’язання щодо підтримки у війні з Росією "стільки, скільки буде потрібно".

Президенти України та Румунії підписали декларацію про економічну та безпекову співпрацю
Володимир Зеленський і Клаус Йоганніс
Фото: Офіс президента

Україна та Румунія підписали декларацію про стратегічне партнерство. Документ включає політичні, економічні, соціальні та безпекові питання.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"10 жовтня провели з паном президентом Румунії змістовні та плідні переговори. Відзначу домовленість щодо нашого стратегічного партнерства – України та Румунії. Ми готові побудувати саме такий рівень відносин. Підписали двосторонню декларацію, яка фіксує ключові речі нашої взаємодії: і безпекову співпрацю, зокрема в регіоні Чорного моря, і підтримку нашої Формули миру, і розширення економічної та логістичної взаємодії, транспортних зв’язків, спрощення процедур перетину кордону, відкриття нових пунктів пропуску на кордоні", - зазначив він.

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Президент Румунії Клаус Йоганніс наголосив, що його країна розглядає відносини з Україною у довгостроковій перспективі та підтвердив зобов’язання щодо підтримки України у війні з Росією "стільки, скільки буде потрібно".

Нагадаємо, сьогодні  Зеленський прибув з візитом до Румунії. Він уже анонсував створення нового "зернового коридору" через Молдову і Румунію.

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