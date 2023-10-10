Усі члени ізраїльської коаліції підтримали створення уряду національної єдності

Усі члени ізраїльської панівної коаліції підтримали створення національного надзвичайного уряду.

Про це повідомив ynet.co.i.

Зустріч керівників політичних сил, що входять до коаліції завершилася.

“Усі без винятку голови партій підтримали створення національного надзвичайного уряду”, − йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу уповноважили на його створення.

Учора Нетаньягу разом з представниками своєї політичної партії Лікуд зустрівся з опозиційною групою Бенні Ганца − колишнього міністра оборони, аби знайти консенсус у відповіді на напад бойовиків, пише monitordooriente.com. Ганц заявив про готовність приєднатися до створення нацуряду.

Нагадаємо, уряд національної єдності має розглянути такі питання: перемога над бойовиками, які все ще перебувають в Ізраїлі; підготовка масштабної наступальної операції в Газі збереження спокою на інших фронтах; продовження залучення міжнародної підтримки для операції та об'єднання країни.

Нетаньягу наголосив, що ЦАХАЛ тільки розпочав завдавати ударів по бойовиках руху ХАМАС. Сьогодні речник ізраїльських військових, підполковник Річард Хехт заявив, що ізраїльські військові будують базу поруч із Сектором Гази для розміщення десятків тисяч солдатів.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант віддав наказ про повну блокаду сектору Гази, залишивши його "без електрики, їжі та палива" і назвавши 2,4 мільйона палестинців у Газі "тваринами".