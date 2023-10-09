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Міністр оборони Ізраїлю віддав наказ про повну блокаду сектору Гази

Унаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня загинули понад 700 людей.

Міністр оборони Ізраїлю віддав наказ про повну блокаду сектору Гази
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант віддав наказ про повну блокаду сектору Газа, залишивши його "без електрики, їжі та палива".

Про це пише Sky News.

Йоав Галлант сказав, що його країна "бореться зі звірячими людьми" і веде себе відповідним чином. Він назвав це "повною облогою" Гази.

Перед цим Армія оборони Ізраїлю заявила, що "більш-менш" забезпечила безпеку кордону з Газою після жорстокого нападу на Ізраїль в суботу.

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Нагадаємо, 7 жовтня глава Міноборони Йоав Галант оголосив особливий стан на всій території Ізраїлю після терористичного нападу ісламістів ХАМАСу. Він заявив, що ХАМАС скоро зрозуміє, що зробив серйозну помилку і заплатить за неї високу ціну.

Унаслідок атак ХАМАС в Ізраїлі загинули понад 700 людей. Серед загиблих – дві громадянки України та інші іноземці, зокрема громадяни Таїланду та Франції.

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