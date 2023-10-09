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ГУР: спецслужби РФ готуються звинуватити Україну в продажі зброї для ХАМАС. Вони вже передали терористам захоплену зброю

На основі брехливих заяв вони хочуть створити "розслідування" у ЗМІ.

ГУР: спецслужби РФ готуються звинуватити Україну в продажі зброї для ХАМАС. Вони вже передали терористам захоплену зброю
Фото: www.pointdebasculecanada.ca

Російські спецслужби проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході, використовуючи напад ХАМАС на Ізраїль. Вони готуються звинуватити Київ у продажі західного озброєння, наданого союзниками, терористам.

 Російське ГРУ вже передало ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС. Про це попередили в ГУР

"Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі", – йдеться у повідомленні. 

Ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних ЗМІ.

 "Для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до москви. Чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів", – попередили в ГУР.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС завдали удару тисячами ракет та вторглися на прикордонну територію Ізраїлю. Держава оголосила стан війни. Бої тривають. ЦАХАЛ відвойовує захоплені терористами населені пункти.

Станом на ранок понеділка було відомо про щонайменше 700 жертв із ізраїльського боку. Серед загиблих – і військові, і цивільні.

Ізраїль відповідає на таку повітряними ударами по терористичних об'єктах у Секторі Гази. 

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