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​Через негоду знеструмлені споживачі 252 населених пунктів у семи областях. Найбільше – на Київщині

Через технологічні порушення у Запорізькій області знеструмлювалися шість населених пунктів.

​Через негоду знеструмлені споживачі 252 населених пунктів у семи областях. Найбільше – на Київщині
Фото: Харківська ОВА

Станом на 9 жовтня унаслідок негоди знеструмлені споживачі 252 населених пунктів у Донецькій, Житомирській, Київській, Полтавській, Сумській, Хмельницькій, Чернігівській областях. Більшість із них - на Київщині, де залишаються без світла 15,3 тис. споживачів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики. 

Водночас, унаслідок обстрілів на Донеччині знеструмлювалися 42 населених пункти. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Через технологічні порушення у Запорізькій області знеструмлювалися шість населених пунктів.

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У Міненерго також повідомили, що з планового ремонту вийшов гідроагрегат однієї з гідроелектростанцій потужністю понад 300 МВт.

Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Імпорту електроенергії минулої доби не було. Водночас експорт до Словаччини та Молдови склав 1 964,00 МВт-год. 

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва під час реконструкції розв'язки на перетині вулиць Богатирська та Півічна упав гусеничний кран. Він втратив керування і перекинувся на території будівельного майданчика, зачепивши верхівкою контактну тролейбусну мережу. У КМДА пов'язали падіння з сильним вітром.

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