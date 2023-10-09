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Взимку сили ППО зосередяться на енергетиці та стратегічних об’єктах, - Ігнат

Є цілий перелік об'єктів, які можуть бути потенційними мішенями для ворога.

Взимку сили ППО зосередяться на енергетиці та стратегічних об’єктах, - Ігнат
речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Фото: Укрінформ

Цієї зими сили протиповітряної оборони України активно застосовуватимуть свої зусилля для захисту енергетичного сектору, стратегічних об'єктів держави та об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат під час телемарафону, пише "НВ".

За його словами, така ж тактика була використана і минулої зими.

"Ми будемо продовжувати зосереджувати зусилля в тих же напрямках, що і минулого року. Зрозуміло, що основний акцент буде зроблений на об'єкти енергетичного сектора, особливо в опалювальний сезон, а також на стратегічні об'єкти державного значення та об'єкти критичної інфраструктури", - зазначив Ігнат.

Він також наголосив, що існує цілий перелік об'єктів, які можуть бути потенційними мішенями для ворога.

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"Також, слід враховувати, що продовольчий сектор має бути включений до переліку об'єктів критичної інфраструктури, оскільки це один з напрямків атаки з боку Росії", - додав речник.

Ігнат відзначив, що Україні досі не вистачає відповідних систем оборони, тому доводиться використовувати усі доступні засоби для захисту повітряних цілей. Попри всі труднощі, він запевнив, що протиповітряна оборона намагатиметься максимально знищувати все, що летить в Україну з Росії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що Україна в цьому опалювальному сезоні краще готова до нового етапу енергетичного терору з боку Росії, який вже розпочався.

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