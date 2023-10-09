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Одна людина загинула, 18 поранені внаслідок учорашніх обстрілів Херсона і області

Ворог вдарив по житлових кварталах, церкві та критичній інфраструктурі. 

Протягом минулої доби росіяни 53 рази обстрілювали Херсонську область, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації, БпЛА. Через російську агресію одна людина загинула, ще 18 – дістали поранення, з них двоє дітей. 

По місту Херсон ворог випустив 96 снарядів. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; автостоянку та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні; територію церкви у Херсонському районі", – написав він.

Нагадаємо, однією із поранених російськими обстрілами є 11-річна дівчинка. Вона була поранена внаслідок артилерійських обстрілів Херсона. 

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