Одна людина загинула, 18 поранені внаслідок учорашніх обстрілів Херсона і області

Ворог вдарив по житлових кварталах, церкві та критичній інфраструктурі.

Протягом минулої доби росіяни 53 рази обстрілювали Херсонську область, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації, БпЛА. Через російську агресію одна людина загинула, ще 18 – дістали поранення, з них двоє дітей.

По місту Херсон ворог випустив 96 снарядів. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; автостоянку та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні; територію церкви у Херсонському районі", – написав він.

Нагадаємо, однією із поранених російськими обстрілами є 11-річна дівчинка. Вона була поранена внаслідок артилерійських обстрілів Херсона.