Українські захисники відбили чимало атак окупантів на п'яти напрямках фронту, - Генштаб

Українські бійці відбили низку атак російських окупантів на п'яти напрямках фронту.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському наші військові відбили три атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському - чотири атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. На Бахмутському - всі атаки ворога північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. На Авдіївському - всі атаки противника в районі Авдіївки Донецької області. На Мар’їнському - 13 атак окупантів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Протягом доби відбулись 33 бойові зіткнення.

Ворог завдав шість авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійські засоби та два склади боєприпасів противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 8 жовтня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Грабовське Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Сеньківка Чернігівської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Охрімівка Харківської області;

ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Грабовське Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Сеньківка Чернігівської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Охрімівка Харківської області; на Куп’янському артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Кислівка Харківської області;

артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Кислівка Харківської області; на Лиманському від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області;

від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Кліщіївка, Андріївка, Північне Донецької області;

під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Кліщіївка, Андріївка, Північне Донецької області; на Авдіївському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Опитне, Сєверне Донецької області;

артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Опитне, Сєверне Донецької області; на Мар’їнському противник завдав авіаційного удару в районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським вогнем загарбників перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області;

противник завдав авіаційного удару в районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським вогнем загарбників перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області;

артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області; на Запорізькому окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоданилівка, Роботине, Оріхів Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Оріхів, Роботине, Новоандріївка, Мала Токмачка, Малі Щербаки Запорізької області;

окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоданилівка, Роботине, Оріхів Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Оріхів, Роботине, Новоандріївка, Мала Токмачка, Малі Щербаки Запорізької області; на Херсонському російські окупанти завдали авіаційного удару неподалік Берислава. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Херсон та Станіслав Херсонської області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров вперше після призначення побував під Бахмутом та зустрівся з військовими. Він ознайомився зі ситуацією на передовій.

Тим часом російські окупанти знову обстріляли Херсон та Берислав. Внаслідок влучання постраждали троє людей.