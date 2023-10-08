Зранку на вершині був туман і дощило.

На горі Піп Іван, що в Карпатах, випав перший у цьому році сніг.

Відео і фото засніженої гори оприлюднила на своїй фейсбук-сторінці мандрівниця Леся Чернятович.

Ще зранку 9 жовтня Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляв, що станом на 9.00 на горі був туман, падав дощ, а температура повітря становила 1°С.

Напередодні Закарпатський обласний центр з гідрометеорології попередив про ускладнення погодних умов на території Закарпатської області.

Упродовж 8-9 жовтня на територію регіону очікували надходження холодної повітряної маси з півночі Європи. Це спричинило різке зниження мінімальних температур повітря.

Нагадаємо, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, вересень у Києві був найтеплішим за всю історію спостережень: середньомісячна температура повітря у вересні в місті дорівнювала +18,8°С, що на 3,9°С вище за кліматичну норму.