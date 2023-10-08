Міністр оборони Умєров вперше після призначення вівдвідав Бахмутський напрямок

Він зустрівся з військовими.

Міністр оборони Рустем Умєров вперше після призначення побував під Бахмутом та зустрівся з військовими. Про це повідомив Рустем Умєро у мережі Facebook.

Міністр оборони поспілкувався з військовими та ознайомився із ситуацією на передовій.

"Ознайомився зі складом сил та засобів наших підрозділів, стан справ та дій ворога. Поспілкувався з воїнами. Найгарячіші напрямки на фронті в районі населених пунктів Бахмут та Кліщіівка", – повідомив Умєров.

Також, Міністр оборони нагородив кращих воїнів державними відзнаками та відзнаками МО.

Нагадаємо, у вересні Верховна Рада призначила міністром оборони України Рустема Умєрова. Міністр оборони провів телефонну розмову з німецьким колегою Борисом Пісторіусом та обговорили ситуацію на фронті та першочергові потреби України – ППО, РСЗВ, бронетехніку.