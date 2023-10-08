Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
Ізраїль масовано атакували ракетами: під удар потрапили південь та центр країни
Ізраїль масовано атакували ракетами: під удар потрапили південь та центр країни
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Росія заборонила в'їзд українців через більшість третіх країн
Росія заборонила в'їзд українців через більшість третіх країн
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
"Мама-красуня, доня, татусь". Як росіяни однією ракетою вбили цілу родину загиблого бійця Андрія Козиря
"Мама-красуня, доня, татусь". Як росіяни однією ракетою вбили цілу родину загиблого бійця Андрія Козиря
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
ГоловнаСуспільствоВійна

Міністр оборони Умєров вперше після призначення вівдвідав Бахмутський напрямок

Він зустрівся з військовими.

Міністр оборони Умєров вперше після призначення вівдвідав Бахмутський напрямок
Фото: Рустем Умєров, Facebook

Міністр оборони Рустем Умєров вперше після призначення побував під Бахмутом та зустрівся з військовими. Про це повідомив Рустем Умєро у мережі Facebook.

Міністр оборони поспілкувався з військовими та ознайомився із ситуацією на передовій.

"Ознайомився зі складом сил та засобів наших підрозділів, стан справ та дій ворога. Поспілкувався з воїнами. Найгарячіші напрямки на фронті в районі населених пунктів Бахмут та Кліщіівка", – повідомив Умєров.

Також, Міністр оборони нагородив кращих воїнів державними відзнаками та відзнаками МО.

Нагадаємо, у вересні Верховна Рада призначила міністром оборони України Рустема Умєрова. Міністр оборони провів телефонну розмову з німецьким колегою Борисом Пісторіусом та обговорили ситуацію на фронті та першочергові потреби України – ППО, РСЗВ, бронетехніку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies