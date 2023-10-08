Україна та Ізраїль – разом у боротьбі проти глобального зла

З початку російської агресії проти України у 2014 році, а також у звʼязку з повномасштабним вторгненням 2022 року, переважна більшість жителів Ізраїлю стала на бік України. Держава Ізраїль підтримала ключові резолюції Генеральної Асамблеї ООН, спрямовані на захист територіальної цілісності і суверенітету України, спрямовані проти російської агресії.
Своєю чергою, позиція України з приводу терористичного нападу ХАМАСУ на Ізраїль є однозначною – повна підтримка Ізраїлю і визнання його права на самозахист.
Обом нашим державам і нашим народам загрожує єдине зло – тероризм, який сьогодні проявляється і в злочинах російського терористичного режиму, і в злочинах терористичної організації ХАМАС.
Український народ відчув біль народу Ізраїлю як свій біль. Останні трагічні події в Ізраїлі, викликані злочинами ХАМАСу, яскраво нагадали українцям воєнні злочини і злочини проти людяності, які зараз здійснює росія проти українського народу.
Наші країни обʼєднують спільні цінності, приналежність до світу свободи і демократії, а також складне геополітичне положення перед лицем загрози авторитарних режимів. Не випадково така авторитарна країна як Іран підтримує і направляє терор проти Ізраїлю і водночас дає зброю російському терористичному режиму для здійснення терору проти України.
Обидва народи обʼєднують також дружні відносини з лідером вільного світу – зі США.
Все це не може не дратувати російський терористичний режим, який у трагічний для народу Ізраїлю час продемонстрував своє справжнє обличчя спонсора тероризму і вустами воєнного злочинця Дмітрія Мєдвєдева звинуватив не самих терористів, а США, які твердо стоять на боці Ізраїлю в його боротьбі зі злом тероризму.
Важливо мати на увазі, що Україна і Ізраїль перебувають по один бік барикад у глобальному протистоянні між світом демократії і світом автократії. Нашим спільним ворогом є тероризм, який намагається знищити наші народи. Подолати це агресивне зло тероризму ми можемо тільки разом, підтримуючи один одного і розвиваючи солідарність між демократіями.
В цей трагічний момент історії разом з народом Ізраїлю ми оплакуємо жертв кривавого терору.