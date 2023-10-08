Україна та Ізраїль – разом у боротьбі проти глобального зла

Україна та Ізраїль повʼязані між собою багатьма нитками історії і культури. Сьогодні неможливо уявити історію єврейського народу без України, так само як і історію України без єврейського народу. Між нами давно існує глибока взаємна симпатія і повага. Надзвичайно важливо, що у важкі часи випробувань обидва народи демонструють взаємну підтримку і взаєморозуміння.

Фото: Arnold Aaron/Shutterstock Мітинг на підтримку України у Тель-Авіві

З початку російської агресії проти України у 2014 році, а також у звʼязку з повномасштабним вторгненням 2022 року, переважна більшість жителів Ізраїлю стала на бік України. Держава Ізраїль підтримала ключові резолюції Генеральної Асамблеї ООН, спрямовані на захист територіальної цілісності і суверенітету України, спрямовані проти російської агресії.

Своєю чергою, позиція України з приводу терористичного нападу ХАМАСУ на Ізраїль є однозначною – повна підтримка Ізраїлю і визнання його права на самозахист.

Обом нашим державам і нашим народам загрожує єдине зло – тероризм, який сьогодні проявляється і в злочинах російського терористичного режиму, і в злочинах терористичної організації ХАМАС.

Український народ відчув біль народу Ізраїлю як свій біль. Останні трагічні події в Ізраїлі, викликані злочинами ХАМАСу, яскраво нагадали українцям воєнні злочини і злочини проти людяності, які зараз здійснює росія проти українського народу.

Фото: EPA/UPG Зруйновані будівлі внаслідок нічних ракетних атак ХАМАС в Тель-Авіві, 8 жовтня 2023 р.

Наші країни обʼєднують спільні цінності, приналежність до світу свободи і демократії, а також складне геополітичне положення перед лицем загрози авторитарних режимів. Не випадково така авторитарна країна як Іран підтримує і направляє терор проти Ізраїлю і водночас дає зброю російському терористичному режиму для здійснення терору проти України.

Обидва народи обʼєднують також дружні відносини з лідером вільного світу – зі США.

Все це не може не дратувати російський терористичний режим, який у трагічний для народу Ізраїлю час продемонстрував своє справжнє обличчя спонсора тероризму і вустами воєнного злочинця Дмітрія Мєдвєдева звинуватив не самих терористів, а США, які твердо стоять на боці Ізраїлю в його боротьбі зі злом тероризму.

Важливо мати на увазі, що Україна і Ізраїль перебувають по один бік барикад у глобальному протистоянні між світом демократії і світом автократії. Нашим спільним ворогом є тероризм, який намагається знищити наші народи. Подолати це агресивне зло тероризму ми можемо тільки разом, підтримуючи один одного і розвиваючи солідарність між демократіями.

В цей трагічний момент історії разом з народом Ізраїлю ми оплакуємо жертв кривавого терору.