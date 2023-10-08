Напад ХАМАС на Ізраїль: Німеччина та Франція посилили охорону єврейських інституцій в своїх країнах

Зокрема, деякі прихильники палестинців вийшли на вулиці Берліна, щоб відсвяткувати напад ХАМАС на Ізраїль.

Німеччина та Франція посилюють заходи безпеки навколо єврейських храмів, шкіл і пам'ятників після нападу ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Німеччина посилює поліцейську охорону єврейських та ізраїльських установ, оскільки деякі прихильники палестинців вийшли на вулиці Берліна, щоб відсвяткувати напад.

Франція зосереджується на єврейських храмах і школах у містах по всій країні, оскільки один єврейський лідер висловлює занепокоєння щодо можливості конфлікту на території Європи.

«У Берліні поліцейський захист був негайно посилений. Федеральний уряд і регіони тісно координують свої дії», — повідомила газеті Bild міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Вона додала, що влада Німеччини також уважно стежить за потенційними прихильниками ХАМАС в ісламістській сфері.

У Франції вже посилили заходи безпеки в синагогах Парижа, Марселя, Ліона та Страсбурга.

Завтра МВС країни розгляне безпекову ситуацію на позачерговому засіданні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час звернення до нації заявив, що Ізраїль помститься за цей чорний день. Він закликав жителів Гази тікати, оскільки ізраїльські військові будуть знищувати бойовиків ХАМАСу на цій території.