Перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук ще двох громадян.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив про створення оперативного штабу при МЗС України через напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

“Сьогодні від ранку – на постійному звʼязку з нашими дипломатами, з розвідкою. Через терористичний напад на Ізраїль та загрозу нашим громадянам, які перебувають в Ізраїлі, створено оперативний штаб при МЗС України”, - повідомив президент.

Він зазначив, що станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян.

“Будь ласка, дорогі українці, якщо ви перебуваєте в Ізраїлі, будьте максимально уважні. За будь-якої потреби, будь ласка, звертайтесь у наше посольство будь-яким доступним вам способом: Україна допоможе всім своїм людям, щоб не відбувалось”, - наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що сьогодні весь світ побачив жахливі кадри з Ізраїлю – кадри того, як терористи знущаються з жінок, чоловіків, як захоплюють у заручники навіть літніх людей, не жаліючи.

“Терористичний напад на Ізраїль був ретельно підготовлений, увесь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки. Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава. Жодної підтримки терористам! Хай цінність людського життя та несприйняття терору будуть тими принципами, які нарешті обʼєднають увесь світ”, - сказав президент.

Нагадаємо, ввечері 7 жовтня бойовики ХАМАС знов завдають масованого ракетного удару по Ізраїлю. Є інформація про зруйновані будинки.

Раніше бойовики пообіцяли помститися за знищення сьогодні ізраїльською армією двох висоток у Газі.

Також у Мінобороні Ізраїлю повідомили про повернення під контроль військової бази Реїм.

Нещодавно міністр енергетики Ізраїлю заявив, що його країна припиняє постачання електроенергії до Сектору Гази. Більше 60% електроенергії Сектор Гази отримує від Ізраїлю.

Тим часом Ізраїль збирає чотири дивізії військових для сухопутної операції в районі Сектору Гази. Наразі там вже перебуває 31 батальйон регулярних сил.