Уряд Словаччини не надсилатиме Україні військову допомогу

Тимчасовий уряд Словаччини заявив, що припинив надсилання подальшої військової допомоги Україні, оскільки політичні партії, які виступають проти такої підтримки, ведуть переговори про створення коаліції після виборів минулих вихідних. Про це пише видання Politico.

«Бюрократичний уряд Словаччини, що йде у відставку, не надсилатиме більше військових матеріалів в Україну», – заявив речник уряду.

Раніше Міністерство оборони країни розглядало можливість відправки нового пакету допомоги.

Ліво-популістська партія колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо «Смер» перемогла на парламентських виборах минулої суботи після того, як пообіцяла припинити надсилання зброї в Україну, заблокувати потенційне членство Києва в НАТО та виступити проти санкцій проти Росії.

Президент Словаччини Зузана Чапутова в понеділок попросила Фіцо спробувати сформувати коаліційний уряд. Зробити це він має до 16 жовтня.

«Рішення щодо цього питання має відображати результати нещодавніх парламентських виборів і слідувати за результатами переговорів щодо формування уряду, які відбуваються цими днями», — сказав речник Чапутової.

«Рішення про надання військової допомоги саме в цей момент створить прецедент для майбутніх змін політичної влади», — додав Мартін Стрижинец, речник Чапутової.

Нагадаємо, Лідер партії Smer, що перемогла на виборах у Словаччині, Роберт Фіцо виступає за припинення військової допомоги українцям, але хоче продовжувати гуманітарну. резидентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні. Вона прийняла таке рішення, оскільки на парламентських виборах перемогла антиукраїнська партія Роберта Фіцо. Однак, згодом заявила, що поважає результати парламентських виборів і негативну точку зору на це в партії, яка веде коаліційні переговори, та військова допомога Україні повинна продовжуватися.