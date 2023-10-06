США обмежують торгівлю з 42 китайськими компаніями

Таке рішення прийнято через військову підтримку китайськими компаніями Росії.

Міністерство торгівлі США додало 42 китайські компанії до державного списку експортного контролю через підтримку військової та оборонно-промислової бази РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться, зокрема, про постачання російському сектору інтегральних схем американського походження.

Ще сім суб’єктів господарювання з Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів і Великої Британії також були додані до списку експортного контролю.

Міністерство торгівлі США наголошує, що схеми містять мікроелектроніку, яку Росія використовує для систем точного наведення в ракетах і безпілотниках, запущених проти цивільних цілей в Україні.

“Сьогоднішні доповнення до Списку організацій дають чітке повідомлення: якщо ви постачаєте російському оборонному сектору технології американського походження, ми дізнаємося про це та вживемо заходів”, - сказав у заяві помічник міністра з контролю за експортом Метью Аксельрод.

Раніше Сполучені Штати оголосили про санкції проти китайських фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з виробництвом та розповсюдженням фентанілу.