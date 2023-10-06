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​ЄС занепокоєний наміром Росії створити військово-морську базу в Абхазії

Євросоюз вважає, що якщо Росія продовжить реалізацію заявлених планів, то це призведе до подальшого посилення напруженості та загроз стабільності у регіоні.

​ЄС занепокоєний наміром Росії створити військово-морську базу в Абхазії
Фото: defence-ua.com

Європейський Союз висловив занепокоєння з приводу інформації про плани Росії створити постійну військово-морську базу свого Чорноморського флоту в сепаратистській грузинській Абхазії.

Про це йдеться на сайті ЄС.

"Військова присутність Росії в регіонах Абхазії та Південної Осетії, що відокремилися від Грузії, є незаконною, вона порушує суверенітет і територіальну цілісність Грузії, принципи міжнародного права та міжнародні зобов'язання, взяті Росією, включаючи угоду від 12 серпня 2008 року та заходи щодо її здійснення від 8 вересня 2008 року", - йдеться в заяві.

ЄС наголосив, що якщо Росія продовжить реалізацію заявлених планів, то це призведе до подальшого посилення напруженості та загроз стабільності у регіоні.

Також блок заявив про свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Росія підписала угоду про створення військово-морської бази на чорноморському узбережжі сепаратистського грузинського регіону Абхазії - в районі Очамчири.

Наміри створити російську базу в Очамчирі, де була військово-морська база Радянського Союзу, можуть свідчити про те, що Росія шукає альтернативи Севастополю, а також розширює свою військову присутність узбережжям Чорного моря в напрямку Туреччини.

Раніше видання Wall Street Journal повідомляло, що Росія вивела основну частину свого Чорноморського флоту з основної бази в окупованому Криму через атаки з боку України.

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