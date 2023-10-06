Польща ставить “своє рішуче вето” на рішення ЄС щодо розподілу мігрантів між країнами блоку, – Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна виступає проти проєкту Єврокомісії про переміщення нелегальних мігрантів з півдня до країн ЄС у межах так званого "міграційного пакту", повідомляє Укрінформ.

“Польща ставить на таке рішення (розподіл нелегальних мігрантів між країнами ЄС, - ред.) своє рішуче вето”, – наголосив Моравецький.

За його словами, це рішення серед країн ЄС узгоджено під диктатом Брюсселя і Берліна.

Він підкреслив, що офіційна Варшава "не боїться цього диктату" і показала це вже раз у період між 2015-2018 роками, блокуючи тоді таку ж ініціативу Єврокомісії.

Моравецький зазначив, що за результатами засідання Євроради у 2018 році було прийнято рішення, що немає можливості розподілу нелегальних мігрантів між країнами Спільноти без згоди країн-членів.

“Польща тоді перемогла і п’ять років був спокій. Рівно п’ять років потому Брюссель під диктат Берліна знову почав реалізовувати свій план розподілу нелегальних мігрантів, а на тих, хто не хоче це приймати, – накладати суворе покарання. Я сказав вчора кільком прем’єрам, і сьогодні скажу на пленарній сесії, що Польща рішуче відкидає це з огляду насамперед на безпеку нашої країни”,- наголосив Моравецький.

Польський прем’єр зауважив, що причиною погіршення безпекової ситуації на вулицях європейських міст є саме нелегальні мігранти. За його словами, за даними французької поліції, у Франції 70% кримінальних злочинів відбувається за участю нелегальних мігрантів.

“Ми хочемо спокою, безпеки і передбачуваності. Уряд PiS (партія Право і Справедливість, – ред.) є передбачуваним. Те, що ми зробили раніше, зробимо також сьогодні і на черговій Єврораді”, - наголосив польський прем’єр.

Він додав, що якщо буде таке рішення виборців (парламентські вибори в Польщі відбудуться 15 жовтня, – ред.), то уряд захищатимемо право поляків на безпеку.

Раніше Єврокомісія підготувала так званий міграційний пакт, що передбачає систему "обов’язкової солідарності". Вона полягає у тому, що країни або приймають іммігрантів або мають заплатити близько 20 тис. євро за кожну особу, яку не впускатимуть до своєї країни. Проти міграційного акту, крім Польщі, виступає також Угорщина.

Нагадаємо, ЄС разом із Британією та Албанією розробляє план боротьби з контрабандою мігрантів. До нього залучать країни, які не є членами блоку.

Раніше представники 27 держав-членів ЄС досягли угоди щодо нелегальної міграції. Була подолана остання суперечка між Італією та Німеччиною щодо кораблів, які збирають у морі біженців з Близького Сходу та Африки, коли ті намагаються перетнути Середземне море на шляху до Європи.

Зазначимо, Штайнмаєр виступив за обмеження нелегальної міграції до Німеччини. Глава держави підтримав ідею розглядати ще на зовнішніх кордонах Євросоюзу клопотання щодо надання притулку людям, які не мають чи майже не мають шансів на його здобуття.