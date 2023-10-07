Штайнмаєр висловив стурбованість відсутністю подальшої допомоги Україні з боку США

Під час візиту до Вашингтона федеральний президент Штайнмаєр запевнив Київ у подальшій підтримці німецької сторони. Також, він висловив стурбованість щодо відсутності допомоги для України в законопроекті Конгресу про державне фінансування, – пише Spiegel.

«Я один з багатьох у Німеччині, хто спостерігає за цим не лише з інтересом, але й із занепокоєнням», – сказав Штайнмаєр, – Ми відчули напругу, яка існувала тут, у політичному Вашингтоні», — продовжив президент Німеччини.

Він дуже сподівається, що знайдеться «рішення», яке дозволить домовитися між демократами Байдена та опозиційними республіканцями.

Байден висловив упевненість, що це вдасться.

«Люди в Україні знають: те, що Німеччина обіцяє, буде виконано. Ви можете покластися на Німеччину», – зазначив німецький президент.

«Ось чому для нас з президентом Байденом було важливо сьогодні разом послати цей сигнал: ми продовжимо підтримувати Україну в її боротьбі за свою країну, за свою свободу, за свою демократію», – заявив Штайнмаєр.

Штайнмаєр відвідав Вашингтон у п'ятницю з візитом, про який було оголошено заздалегідь, і був прийнятий президентом Байденом у Білому домі. Важливою темою розмови стала подальша підтримка України в її захисті від російської агресії.

Нагадаємо, Німеччина працює над допомогою щодо додаткових систем Patriot для України на зиму.