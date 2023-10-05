Перебуваючи з візитом в Іспанії Президент Володимир Зеленський провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це йдеться в дописі Зеленського у соцмережах.

Президент назвав зустріч "змістовною".

Зеленський повідомив, що "Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці".

Fruitful meeting with @Bundeskanzler Olaf Scholz.



Germany is working on providing Ukraine with an additional “Patriot” system for the winter months.



I’m grateful for Germany’s support in defending our freedom and people. This is also the defense of Europe and our shared values. pic.twitter.com/xv8k0bXNw3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023

"Вдячний за підтримку з боку ФРН у захисті нашої свободи й народу. Це також захист Європи та наших спільних цінностей", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський прибув на Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти і провів низку зустрічей із лідерам, під час яких ішлося про посилення обороноздатності України та протидію російської агресії.

Зокрема, глава держави і президентка Європарламенту Роберта Мецола обговорили нові санкції проти Росії та боротьбу з ворожою пропагандою та вступ України до ЄС.

Із президентом Франції Еммануелем Макроном говорили про співпрацю в оборонній сфері, з іспанським прем'єром - новий пакет оборонної підтримки. А президент Євроради Шарль Мішель анонсував додатковий потужний пакет підтримки нашій державі.

Крім того, нині міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.Обговорили ситуацію на фронті та першочергові потреби України — ППО, РСЗВ, бронетехніку.