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Німеччина працює над додатковою системою Patriot для України на зиму, - Зеленський

Президент назвав зустріч зі Шольцом "змістовною".

Німеччина працює над додатковою системою Patriot для України на зиму, - Зеленський
Олаф Шольц і Володимир Зеленський
Фото: Х/Володимир Зеленський

Перебуваючи з візитом в Іспанії Президент Володимир Зеленський провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це йдеться в дописі Зеленського у соцмережах.

Президент назвав зустріч "змістовною".

Зеленський повідомив, що "Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці".

"Вдячний за підтримку з боку ФРН у захисті нашої свободи й народу. Це також захист Європи та наших спільних цінностей", - наголосив глава держави.

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Нагадаємо, Зеленський прибув на Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти і провів низку зустрічей із лідерам, під час яких ішлося про посилення обороноздатності України та протидію російської агресії.

Зокрема, глава держави і президентка Європарламенту Роберта Мецола обговорили нові санкції проти Росії та боротьбу з ворожою пропагандою та вступ України до ЄС.

Із президентом Франції Еммануелем Макроном говорили про співпрацю в оборонній сфері, з іспанським прем'єром - новий пакет оборонної підтримки. А президент Євроради Шарль Мішель анонсував додатковий потужний пакет підтримки нашій державі.

Крім того, нині міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.Обговорили ситуацію на фронті та першочергові потреби України — ППО, РСЗВ, бронетехніку.

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