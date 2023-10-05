Шарль Мішель наголосив, що немає "жодного плану Б щодо підтримки України".

Президент Європейської ради Шарль Мішель зустрівся з Володимиром Зеленським у межах участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти.

Про це йдеться в дописі Мішеля у Х (екствітер).

Мішель наголосив, що немає "жодного плану Б щодо підтримки України".

"Лише план А — непохитна підтримка стільки, скільки потрібно, поки Україна не переможе. Євросоюз готує додатковий потужний пакет підтримки для довгострокових відносин", - зазначив президент Євроради.

Зеленський проінформував Мішеля про перебіг українського контрнаступу й пріоритетні оборонні потреби України, йдеться в дописі глави держави у соцмережах. Також співрозмовники обговорили Формулу миру та підготовку до Глобального саміту миру.

I met with @CharlesMichel.



Ukraine is grateful for the EU’s strong and lasting support, as well as the practical assistance of EU member states.



The recent meeting of EU foreign ministers in Kyiv had significant symbolic and practical meaning. It underlined the unwavering EU… pic.twitter.com/DeFjGPHKb8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023

"Розраховуємо на подальшу військову допомогу з боку ЄС і його країн-членів, а також на стабільну підтримку в межах Європейського фонду миру", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, нині глава держави прибув до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти. Заплановані двосторонні зустрічі, на яких, зокрема, будуть домовлятись про посилення ППО України.

Зеленський, зокрема, провів результативну зустріч із прем’єр-міністром Королівства Іспанія Педро Санчесом. Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи.

Загалом на саміті Зеленський провів вже декілька двосторонніх зустрічей щодо отримання Україною систем ППО.