Очільники Пентагону і НАТО обговорили реалізацію результатів саміту у Вільнюсі та підтримку України

Також ішлося про пріоритети зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі 11-12 жовтня.

Міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Співрозмовники обговорили пріоритети зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі 11-12 жовтня. Також ішлося про низку питань трансатлантичної безпеки, зокрема, про реалізацію результатів Вільнюського саміту зі стримування та оборони. Крім того, увагу зосередили на поточних операціях НАТО на Балканах та в Іраку.

Остін і Столтенберг обговорили нещодавній візит генсека НАТО до України. Вони наголосили на єдності Альянсу у підтримці самооборони та суверенітету нашої держави.

Нагадаємо, нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив на першому засіданні Міжнародного форуму оборонних індустрій у Києві. Столтенберг сказав, що "чим сильніша Україна буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за будь-яким столом переговорів" та хоч це парадоксально, але зброя для України – це шлях до миру.

Генсек НАТО зазначив, що Альянс працює над своїм планом дій із питань оборонного виробництва та нарощує виробництво боєприпасів. Блок, зокрема, обговорюватиме поліпшення ситуації з виробництвом боєприпасів на промисловому форумі в Стокгольмі.