“Будинок “Слово”. Нескінчений роман”. Протистояння молі та генія

Сюжет фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” проходить фактично через всі 1930-ті роки. Починаючи від заселення новобудови українськими літераторами у 1930-му до фатального 1937-го, коли сталінський терор майже повністю знищив жителів Будинку “Слово”. Історія зав’язується з того, що в будинок поселяється пролетарський поет-початківець Володимир Акімов (Дмитро Олійник). Акімов швидко сходиться з Миколою Хвильовим (В’ячеслав Довженко), однак його літературна творчість, занадто посередня та графоманська, викликає насмішки серед більш талановитих колег. Серед них – Павло Тичина (Костянтин Темляк) та Михайль Семенко (Геннадій Попенко). Після невдалої літературної кар’єри, Акімов розпочинає кар’єру спецслужбіста та стає головними сексотом НКВД у Будинку “Слово”. А згодом і компартійним діячем, який почергово репресує мешканців будинку.

Фото: скрин відео Кадр з фільму 'Будинок 'Слово'. Нескінчений роман'.

Будинок “Слово” – це дійсно унікальне культурне явище, коли головних митців країни в певну епоху раптом зібрали жити під одним дахом. Якби український кінематограф мав трішки більше грошей у 1990-х і трішки менше російських грошей у 2000-х та 2010-х, то фільм про цей письменницький кооператив з’явився б раніше. Власне, до свого повнометражного ігрового дебюту Тарас Томенко йшов довгих 12 років. У 2012 разом з сценаристкою Любов’ю Якимчук вони фактично “в стіл” робили напрацювання та дослідження літературного процесу 1930-х років. У 2017 з’явився документальний фільм “Будинок “Слово”, який став певним підсумком цієї п’ятирічної одіссеї архівами та скрупульозного визбирування усіх можливих фактів та деталей про життя покоління, яке знищив сталінський режим. У 2021 році нарешті вийшов ігровий фільм. Він, сподіваюсь, ставить не крапку в кінематографічних рефлексіях про літературний процес 1930-х, але лише двокрапку, що надихатиме на появу нових документальних чи ігрових проєктів про плеяду українських літераторів.

Фото: скрин відео Кадр з фільму 'Будинок 'Слово'. Нескінчений роман'.

Знімати історичну драму – це завжди важкий та трудомісткий процес, тому що сюжет повинен рухатись в уже заданих координатах історичної реальності, а відтак вся знімальна група уже працює в певних рамках. Тарас Томенко, який провів глибоке дослідження епохи, намагається передати українські 1930-ті у найменших дрібницях. Через локації, як, наприклад, Інститут математики НАН України. Через чобітки Наталії Ужвій, про які мріють усі харківські модниці. Через візуальне приховування металопластикових вікон Держпрому в дуже нуарній сцені зустрічі Хвильового і компартійного чиновника. У всьому цьому видно складний, продуманий та гармонійний концепт великої історичної драми.

Цей жанр в сучасному українському кіно завжди був досить слабким місцем. Іноді, як в “Крути.1918”, стається абсолютно неробочий сценарій, наповнений “кіноляпами” рівня двієчника-десятикласника. Іноді, як в “Іншому Франку”, до поганого сценарію додається майже декоративно-музейний візуал, якому просто не віриш. “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” стає першою історичною драмою, в якій працює все – від первинної задумки та сценарію до останньої запонки, шнурівки чи закладки.

Фото: скрин відео Кадр з фільму 'Будинок 'Слово'. Нескінчений роман'.

Під час створення такого фільму, як “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” перед режисером явно постає надскладне завдання: реальних історичних персонажів дуже багато, кожен з них – харизматична, а іноді геніальна особистість, яка заслуговує окремого фільму. Кожного треба показати в кіно, але при цьому не розтягнути його хронометраж на десятки годин. Томенко дуже майстерно керує великим колективом акторів та доводить сюжетну лінію кожного зі своїх персонажів до логічного кінця, почергово розкриваючих їх характер та особисту драму. У фільмі нема “зайвих” персонажів, які б не рухали сюжет. При цьому, працюючи з персонажами, чиї реальні прототипи давно мають свої припорошені пилом бронзові біографії в хрестоматіях української літератури, Томенко намагається надати їм людських рис, яких ці самі хрестоматії їх позбавили. Тому мрійливо-трепетний Володимир Сосюра (Андрій Май) стрибає з балкона в “гречку” до Раїси Троянкер (Валерія Ходос), яка оголена розгулює квартирою з грайливим кнутом в руках. Семенко безперервно хамить та гуляє з сином музеєм природознавства, а Майк Йогансен (Андрій Ісаєнко) розбирається зі своїми хортами.

Фото: скрин відео Кадр з фільму 'Будинок 'Слово'. Нескінчений роман'.

Томенко десакралізує хрестоматійні образи українських класиків та створює масивну історичну драму літераторів, які проживали звичайне життя, що обірвав сталінський маховик. Утім у стрічці є і певні кумедні акторські рішення. Наприклад, Олександр Ярема у ролі класика американського соціального роману Теодора Драйзера виглядає більше як каритура на письменника, аніж його серйозне втілення.

Головний у цьому літераторському таборі – Микола Хвильовий. Про нього компартійний чиновник говорить: “він в Громадянську був командиром. І тепер на нього дивляться, як на командира”. Томенко розкриває образ Хвильового з двох важливих позицій: як діяча, який перший усвідомив, що більшовицький терор – це невідворотна біда, та як людину, що її до самої смерті мучав ПТСР, отриманий через тривалу участь у війні. В’ячеслав Довженко грає Хвильового з притаманною йому театральністю. Тут цей пафос видається надривним, адже сучасники Хвильового описували його як людину просту, хоч і дуже запальну. Важко не порівняти образи Довженка в стрічках “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” та “Інший Франко”, де він зіграв Петра Франка. Гра Довженка неймовірно схожа – єдине, що відрізняє цих персонажів у подачі актора, це форма вусів.

Фото: скрин відео Кадр з фільму 'Будинок 'Слово'. Нескінчений роман'.

Натомість дійсно складний та цікавий акторський перфоманс видає Дмитро Олійник, який насправді є головним героєм цього фільму. Його персонаж Володимир Акімов – єдиний вигаданий герой цього фільму. За словами режисера, він задумував Акімова як прообраз молодого Путіна часів його служби в КГБ. Цей вайб юного та затурканого гебіста, який поволі починає насолоджуватись отриманою владою, Олійник передає досить тонко та влучно. Спершу його персонаж навіть викликає симпатію – простий хлопець, який мріє стати письменником. Але замість важкого сходження до мети глядач спостерігає глибоке падіння головного героя та його трансформацію в самодура й садиста. Водночас Акімов – це не колоритний та харизматичний негідник (у агентів НКВД почасти харизми було не менше, ніж у літераторів); попри набуту владу, він лишається дріб’язковим, боягузливим та заздрісним і ніяк не може подолати в собі це низьке нутро.

Томенко спеціально створює великий контраст між фактурним, колоритним, геніальним Хвильовим та низьким, блідим та боягузливим Акімовим. Перший, не маючи влади, може завдяки силі волі та таланту дозволити собі значно більше, ніж осипаний партійними ласками та директивним документами Акімов. До речі, це прізвище у героя не випадкове – співробітник НКВД Акімов підписав вирок Семенкові. В продуманості таких дрібниць – особливість підходу Тараса Томенка до створення фільму.

Фото: скрин відео Кадр з фільму 'Будинок 'Слово'. Нескінчений роман'.

“Будинок “Слово”. Нескінчений роман” – це чорно-біла стрічка. При чому ця чорно-біла естетика – не просто бажання “закосити” під ретро, а дуже хитромудрий візуальний прийом. Оператор Михайло Любарський постійно змінює контраст білого та чорного. Так у 1930-му, коли Будинок “Слово” лише заселяють, це дуже світла картина, яка передає відчуття радості від появи унікального творчого хабу. Чим далі рухається сюжет, тим більше чорний домінує над білим, створюючи клаустрафобну атмосферу, подібну до трилерів Альфреда Гічкока. Візуал підкреслює як те, що починалось дуже світло та з надією, врешті завершилось трагічно та з повним розпачем. Є в цьому і символізм, адже цю клаустрафобність можна сприймати як певну метафору закінчення свободи.

Фільм Томенка, знятий ще у 2021 році, в сьогоднішніх реаліях резонує зовсім інакше. Це стосується насамперед сцен із навчальними повітряними повітряними тривогами та вихваляннями управдома, що в Будинку є власне сховище. А також і загального розуміння етичних координат персонажів стрічки. Акімов, який з нікого раптом став усім, тепер цілком співвимірний з сучасними колаборантами на окупованих територіях – нікчемною міллю, яка раптом стала центром свого маленького і печального всесвіту. А молоді літератори, більшість з яких не доживе до фінальних титрів, перетворюються на глибоку метафору. Вона вказує на інший тоталітарний режим з Москви, який іншими методами, але так само вперто продовжує знищувати молоду українську мистецьку еліту. Яка так само, поза написаними книгами, намальованими картинами чи відзнятими фільмами ще й любить, страждає, свариться і живе своє життя.