В Українському Домі пройде виставка «Протагоністи» про мистецтво початку 1990-х

16 травня — 30 червня 2024 року в Українському Домі пройде виставка «Протагоністи. Живописний заповідник / Паризька комуна». Про це повідомила пресслужба УД.

Виставка присвячена двом провідним творчім об’єднанням кінця 1980-х — початку 1990-х років. Проєкт представить близько 50 авторів та 300 робіт, створених на зламі епох. Більшість творів ніколи не експонувалися.

Фото: Український Дім Паризька комуна

Будинок 18А на вулиці Михайлівській (тоді Паризької комуни) став першим київським сквотом, куди в’їхали художники Олександр Гнилицький, Валерія Трубіна, Олег Голосій, Олександр Клименко, Дмитро Кавсан, Леонід Вартиванов, Юрій Соломко та інші. Також до них долучився мистецтвознавець Олександр Соловйов, який є співкуратором виставки «Протагоністи».

На відміну від «Паризької комуни», авторів якої згуртувало фізичне місце, територія «Живописного заповідника» мала ознаки духовного топоніму. Представники «Заповідника», попри появу нових методів у мистецтві, залишалися вірними живописній традиції — звідки й назва групи. До об’єднання увійшли Тіберій Сільваші, Анатолій Криволап, Олександр Животков, Микола Кривенко, Марко Гейко, Олександр Бабак.

Фото: Український Дім Живописний заповідник

Виставка «Протагоністи. Живописний заповідник / Паризька комуна» — унікальна можливість наживо побачити твори сучасного мистецтва, що на сьогодні стали документами епохи. Виставка сформувала унікальну колекцію робіт музейного рівня, більшість із яких раніше не експонувалася, адже роботи потрапляли до приватних колекцій одразу з художніх майстерень.

Мистецьку діяльність об’єднань на виставці розглянуто крізь призму не протистояння, а співіснування й розвитку у контексті того часу. Проєкт покликаний заповнити білі плями в історії сучасної української культури та сконцентрувати увагу на висвітленні мистецтва перехідного стану, що створювалося на тектонічному зламі епох і довгий час було розпорошене. Куратори виставки: Аліса Гришанова, Валерій Сахарук, Станіслав Скорик, Олександр Соловйов, Світлана Старостенко.