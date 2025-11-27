Український Дім відкриває виставку «Хліб»

В експозиції – роботи від трипільської кераміки до творів сучасних художників.

5 грудня в Українському Домі запрацює виставка «Хліб»

Кураторська команда (Олексій Ананов, Олена Брайченко, Тетяна Гаук, Аліса Гришанова, Анна Гудімова) пропонує розглянути хліб як соціокультурне явище, що є частиною повсякденності, а також святкової, ритуальної й художньої традицій.

На виставці покажуть трипільську кераміку, знаряддя періоду давньої Русі, роботи Марії Примаченко, Олександра Саєнка, Тетяни Яблонської, Івана-Валентина Задорожного, Алли Горської, Віктора Зарецького, Ігоря Гайдая, Мирослава Ягоди, Жанни Кадирової, Станіслава Туріни та ще понад 50 художників та художниць.

Серед тем, з якими працює виставка: історія давніх аграрних культур, образотворчі інтерпретації зерна, біологічний аспект еволюції та поширення збіжжя, географічні шляхи зерна, періоди голоду, доступ до хліба як інструмент політичного насилля, календарно-обрядовий цикл, присутність хліба в традиційних святах, народній поетиці, топоніміці та прізвищах.

Виставка «Хліб» працюватиме до 18 січня 2026 року.