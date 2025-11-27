СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Київ. Скасована прем'єра
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Український Дім відкриває виставку «Хліб»

В експозиції – роботи від трипільської кераміки до творів сучасних художників.

Український Дім відкриває виставку «Хліб»
Фото: Український Дім

5 грудня в Українському Домі запрацює виставка «Хліб»

Кураторська команда (Олексій Ананов, Олена Брайченко, Тетяна Гаук, Аліса Гришанова, Анна Гудімова) пропонує розглянути хліб як соціокультурне явище, що є частиною повсякденності, а також святкової, ритуальної й художньої традицій.

На виставці покажуть трипільську кераміку, знаряддя періоду давньої Русі, роботи Марії Примаченко, Олександра Саєнка, Тетяни Яблонської, Івана-Валентина Задорожного, Алли Горської, Віктора Зарецького, Ігоря Гайдая, Мирослава Ягоди, Жанни Кадирової, Станіслава Туріни та ще понад 50 художників та художниць.

Серед тем, з якими працює виставка: історія давніх аграрних культур, образотворчі інтерпретації зерна, біологічний аспект еволюції та поширення збіжжя, географічні шляхи зерна, періоди голоду, доступ до хліба як інструмент політичного насилля, календарно-обрядовий цикл, присутність хліба в традиційних святах, народній поетиці, топоніміці та прізвищах.

Виставка «Хліб» працюватиме до 18 січня 2026 року.
