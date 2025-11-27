В Ізраїлі відбулася яскрава прем’єра сімейного українського фентезі «Вартові Різдва», створеного 1+1 media. Про це повідомляють організатори показів в Ізраїлі «Created in Ukraine». Перший показ пройшов у Тель-Авіві та зібрав близько 400 глядачів. На сеанс приходили сім’ями, і за словами організаторів, навіть діти, які народилися в Ізраїлі й не завжди вільно володіють українською, із захопленням дивилися стрічку. Організатори відзначають, що подібні події мотивують маленьких глядачів частіше використовувати українську в родинному спілкуванні — як це сталося після попередніх показів, зокрема мультфільму «Мавка».

Фото: Тетяна Гур показ "Вартові Різдва" у Тель-Авіві

Прем’єра перетворилася на справжній сімейний фестиваль: участь взяли актори українського театру MAK.UA, працювала дитяча програма, фотозони, відбувалися конкурси та розваги.

Додаткові покази «Вартових Різдва» пройшли в Хайфі — через високий інтерес організатори оголосили другий сеанс. Стрічку також побачили глядачі в Ашдоді. Фільм особисто представила авторка саундтреку «Вогники» Анна Ковальова. Вона розповіла, як створювала святкову композицію, перебуваючи у спекотному ізраїльському кліматі.

Організатори підкреслюють важливість підтримки українських та проукраїнських громад і культурних ініціатив в Ізраїлі, які допомагають в організації та поширенні інформації про події. У партнерстві з місцевими спільнотами в Тель-Авіві та Хайфі організація «Created in Ukraine» випустила на екрани Ізраїлю десятки українських фільмів. Серед них – прем’єрні покази у різних містах країни стрічок «Мавка», «Памфір», «Довбуш», «20 днів у Маріуполі», спецпокази фільмів «Поводир», «Щедрик», «Віддана», «Стоп-Земля», «Терикони», «Земля блакитна, ніби апельсин», «Люксембург, Люксембург», «Мій Карпатський дідусь», «Жива ватра», «Ми не згаснемо», «Лишайся онлайн», «Ля Палісіда», «Відблиск» та інших. Всього близько 50 українських фільмів на великх екранах

Фото: Тетяна Гур показ "Вартові Різдва" у Тель-Авіві

«Created in Ukraine» разом із Українським Культурним центром при Посольстві України в Державі Ізраїль вже багато разів влаштовували безкоштовні покази українського кіно для української громади. А також покази документального кіно у рамках Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. У 2022 році «Created in Ukraine» виступила організатором Днів Українського Кіно в Синематеках Єрусалиму та Холону. Вони співпрацюють з усіма великими кінотеатральними мережами, синематеками, культурними центрами в Ізраїлі.

2024 року «Created in Ukraine» є засновником і організатором фестивалю сучасного українського кіно в Ізраїлі Ukraine Aviv (Тель-Авів) і є ключовим для проведення показів і розвитку української культурної присутності в країні.

Фото: Олена Гінзбург показ "Вратові Різдва" в Хайфі

Попереду — нові кіноподії. Найближчими стануть покази документальної стрічки «Океан Ельзи: Спостереження Шторму» в Тель-Авіві та Хайфі, де очікується зустріч із продюсером фільму Максимом Сердюком. Також заплановано демонстрацію комедії «Потяг до Різдва» та показ документального фільму «2 000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова — стрічки, яка вже здобула приз фестивалю Doc Aviv.