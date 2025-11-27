В Ізраїлі відбулася яскрава прем’єра сімейного українського фентезі «Вартові Різдва», створеного 1+1 media. Про це повідомляють організатори показів в Ізраїлі «Created in Ukraine». Перший показ пройшов у Тель-Авіві та зібрав близько 400 глядачів. На сеанс приходили сім’ями, і за словами організаторів, навіть діти, які народилися в Ізраїлі й не завжди вільно володіють українською, із захопленням дивилися стрічку. Організатори відзначають, що подібні події мотивують маленьких глядачів частіше використовувати українську в родинному спілкуванні — як це сталося після попередніх показів, зокрема мультфільму «Мавка».
Прем’єра перетворилася на справжній сімейний фестиваль: участь взяли актори українського театру MAK.UA, працювала дитяча програма, фотозони, відбувалися конкурси та розваги.
Додаткові покази «Вартових Різдва» пройшли в Хайфі — через високий інтерес організатори оголосили другий сеанс. Стрічку також побачили глядачі в Ашдоді. Фільм особисто представила авторка саундтреку «Вогники» Анна Ковальова. Вона розповіла, як створювала святкову композицію, перебуваючи у спекотному ізраїльському кліматі.
Організатори підкреслюють важливість підтримки українських та проукраїнських громад і культурних ініціатив в Ізраїлі, які допомагають в організації та поширенні інформації про події. У партнерстві з місцевими спільнотами в Тель-Авіві та Хайфі організація «Created in Ukraine» випустила на екрани Ізраїлю десятки українських фільмів. Серед них – прем’єрні покази у різних містах країни стрічок «Мавка», «Памфір», «Довбуш», «20 днів у Маріуполі», спецпокази фільмів «Поводир», «Щедрик», «Віддана», «Стоп-Земля», «Терикони», «Земля блакитна, ніби апельсин», «Люксембург, Люксембург», «Мій Карпатський дідусь», «Жива ватра», «Ми не згаснемо», «Лишайся онлайн», «Ля Палісіда», «Відблиск» та інших. Всього близько 50 українських фільмів на великх екранах
«Created in Ukraine» разом із Українським Культурним центром при Посольстві України в Державі Ізраїль вже багато разів влаштовували безкоштовні покази українського кіно для української громади. А також покази документального кіно у рамках Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. У 2022 році «Created in Ukraine» виступила організатором Днів Українського Кіно в Синематеках Єрусалиму та Холону. Вони співпрацюють з усіма великими кінотеатральними мережами, синематеками, культурними центрами в Ізраїлі.
2024 року «Created in Ukraine» є засновником і організатором фестивалю сучасного українського кіно в Ізраїлі Ukraine Aviv (Тель-Авів) і є ключовим для проведення показів і розвитку української культурної присутності в країні.
Попереду — нові кіноподії. Найближчими стануть покази документальної стрічки «Океан Ельзи: Спостереження Шторму» в Тель-Авіві та Хайфі, де очікується зустріч із продюсером фільму Максимом Сердюком. Також заплановано демонстрацію комедії «Потяг до Різдва» та показ документального фільму «2 000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова — стрічки, яка вже здобула приз фестивалю Doc Aviv.