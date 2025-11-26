Український поет Юрій Завадський представив сучасну українську літературу на фестивалі Long Night of Literatures в Індії

Фото: зі сторінки Посольства України в республіці Індія

Український поет Юрій Завадський узяв участь у міжнародному фестивалі Long Night of Literatures, організованому кластером EUNIC в Індії. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написало Посольство України в республіці Індія.

Білінгвальний автор, який пише українською та польською мовами, представив добірку творів зі своїх новітніх поетичних збірок і прочитав вірші обома мовами. Його виступ дав індійській аудиторії яскраве уявлення про сучасний літературний процес в Україні.

Під час заходу поет також презентував нещодавно видані переклади творів Тараса Шевченка бенгальською мовою, здійснені докторкою Мридулою Ґош і опубліковані цього року видавництвом Jadavpur University Press.

Посольство України в Республіці Індія висловило щиру подяку Польському інституту в Нью-Делі, Представництву ЄС в Індії та Goethe-Institut / Max Mueller Bhavan New Delhi за підтримку.

Фестиваль Long Night of Literatures відбувався в Калькутті, де Юрій Завадський активно спілкувався з відвідувачами та презентував Україну на міжнародній культурній сцені.