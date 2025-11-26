Київ. Скасована прем’єра
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Культура

Український поет Юрій Завадський представив сучасну українську літературу на фестивалі Long Night of Literatures в Індії

Український поет презентував нашу сучасну літературу в Індії.

CultHub
Український поет Юрій Завадський представив сучасну українську літературу на фестивалі Long Night of Literatures в Індії
Поет Юрій Завадський
Фото: зі сторінки Посольства України в республіці Індія

Український поет Юрій Завадський узяв участь у міжнародному фестивалі Long Night of Literatures, організованому кластером EUNIC в Індії. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написало Посольство України в республіці Індія.

Білінгвальний автор, який пише українською та польською мовами, представив добірку творів зі своїх новітніх поетичних збірок і прочитав вірші обома мовами. Його виступ дав індійській аудиторії яскраве уявлення про сучасний літературний процес в Україні.

Фото: зі сторінки Посольства України в республіці Індія у фейсбук

Під час заходу поет також презентував нещодавно видані переклади творів Тараса Шевченка бенгальською мовою, здійснені докторкою Мридулою Ґош і опубліковані цього року видавництвом Jadavpur University Press.

Посольство України в Республіці Індія висловило щиру подяку Польському інституту в Нью-Делі, Представництву ЄС в Індії та Goethe-Institut / Max Mueller Bhavan New Delhi за підтримку.

Фото: зі сторінки Посольства України в республіці Індія у фейсбуці

Фестиваль Long Night of Literatures відбувався в Калькутті, де Юрій Завадський активно спілкувався з відвідувачами та презентував Україну на міжнародній культурній сцені.

﻿
