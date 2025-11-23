Дуже довга хода: екранізація культового роману Стівена Кінга «Людина, що біжить»

У прокат вийшла нова екранізація культового роману Стівена Кінга «Людина, що біжить». Її зняв британський комедійний режисер Едгар Райт, але вона зовсім не комедійна. Антиутопічний сюжет, створений Кінгом понад 40 років тому, ані на йоту не втратив своєї актуальності. Чому – розповідає кінокритик Дмитро Десятерик.

Видана в 1982 році «Людина, що біжить» – одна з тих жахалок, якими західний світ любив розважати себе в пізню Холодну війну, аби відволіктися від справжніх небезпек. А втім, багато мотивів у цій казці цілком упізнавані. Америка, спустошена масштабним конфліктом; диктатура; масові злидні; і, звісно, всевладдя телебачення. Ця книга в Кінговій бібліографії продовжує тему антиутопічних ігор на виживання. Але якщо в «Довгій ході» (1979) сотня юнаків іде пішки, поки не лишиться один, то в «Людині…» (1982) ситуація протилежна.

Трьох ретельно відібраних (у тому числі за психологічним профілем) учасників випускають на вулиці Бостона, дають по кілька тисяч «нових доларів» на витрати. А потім спрямовують їхнім слідом загін безжальних мисливців у масках. На додачу, будь-який громадянин може отримати винагороду за інформацію про переслідуваних або за їхнє вбивство. Задача в бігунів одна: вижити протягом 30 днів.

Фото: kinobaza.com.ua Кадр з фільму «Людина, що біжить».

Фото: kinobaza.com.ua Кадр з фільму «Людина, що біжить».

Попередня кіноверсія «Людини, що біжить» (реж. Пол Майкл Глейзер, 1987) з Арнольдом Шварценеггером надзвичайно відхилилася від оригіналу і нагадувала радше підліткову компʼютерну гру, аніж моторошний трилер, задуманий автором (Кінг навіть заборонив указувати своє імʼя в титрах). Режисер нової версії Едгар Райт, відомий як автор влучних комедій на кшталт «Зомбі на ім'я Шон», «Круті фараони» й «Закумарені» (телесеріал), незрівнянно ближчий до першоджерела. Порівнянь не уникнути, тим паче що деякі моменти вельми прикметні. Зокрема, Глейзер пророчив розвал і диктатуру в 2017-му. Тепер же дату в титрах не вказують, бо в Кінга йшлося якраз про 2025-й рік. Що ж: цьогорічний тріумф Трампа, густо замішаний на силі телебачення – цілком реальна річ.

Протагоніст «Людини, що біжить» на імʼя Бен Річардс (Ґлен Павелл) — безробітний, який потрапив у «чорний список» після того, як доповів профспілці про порушення норм безпеки на заводі, де працював. У смертельне шоу він іде від безвиході: маленька дочка хворіє, а дружина надто мало заробляє в нічному клубі. Кастинг – іще одна разюча відмінність двох кіноверсій роману. Шварценеггер демонстрував мʼязи і харизму невразливості. Павелл дав набагато більше – характер. Його Бен Річардс – людина з народу зі своїм тягарем болю та принижень, правдоруб з загостреним почуттям справедливості, не супергерой і не вождь, втілення простих людей, піднесене до символа («Ти – запалений гніт» – твердить один з його прихильників).

Фото: kinobaza.com.ua Кадр з фільму «Людина, що біжить».

Фото: kinobaza.com.ua Кадр з фільму «Людина, що біжить».

Бенові протистоять двоє: менеджер людожерської розваги Ден Кілліан (Джош Бролін з його абмівалентною привабливістю), готовий вбивати навіть власну команду заради рейтингів; і командир мисливців Еван Маккоун (Лі Пейс) – насправді заручник страшних обставин.

Звісно, тут вистачає наївних поворотів – хоча б у тому, як швидко Річардс виходить на рух опору, або яким вправним у кулачному двобої виявляється звичайний роботяга, або наскільки винахідливі підпільники, або, що гріха таїти, в прямолінійному продакт-плейсменті – рекламі, вшитій просто в кадр.

Але в Райта є точність погляду на тиранію. Наприклад, багаті райони не сяють науково-фантастичним гламуром, а радше відгонять гламурною стерильністю; бідняцькі квартали, що сполучають рештки стилю арт-деко з сутінковими злиднями, навпаки, виглядають більш вітальними, і цей візуально-соціальний контраст (оператор Чанг Чанг-Юн) значно пожвавлює дію. Атомізація людей у невільному суспільстві прописана чітко: помри ти сьогодні, а я завтра.

При цьому Райт уникає спокуси більшовицького «ріж багатих». Натомість, проголошує цілком актуальне «викинь телевізор з голови». Разом з телеведучим. У буквальному сенсі слова.