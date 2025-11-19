Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Культура

Степан Гіга у лікарні, його стан важкий, але стабільний

Найближчі заплановані концерти співака скасовані.

Степан Гіга
Фото: Сторінка Степана Гіги у ФБ

Співак Степан Гіга перебуває у лікарні після “термінового оперативного втручання”, його стан важкий, але стабільний, повідомили на сторінці артиста.

Зазначається, що співак отримує всю необхідну медичну допомогу, але потребує часу для відновлення та реабілітації.

Через ситуацію, що склалась, найближчі заплановані концерти Степана Гіги скасовані.

Власників квитків на скасовані концерти запевнили, що квиткові оператори обов’язково повернуть кошти за ті замовлення, які були оформлені на їхніх сайтах.
