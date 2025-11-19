Степан Гіга у лікарні, його стан важкий, але стабільний

Співак Степан Гіга перебуває у лікарні після “термінового оперативного втручання”, його стан важкий, але стабільний, повідомили на сторінці артиста.

Зазначається, що співак отримує всю необхідну медичну допомогу, але потребує часу для відновлення та реабілітації.

Через ситуацію, що склалась, найближчі заплановані концерти Степана Гіги скасовані.

Власників квитків на скасовані концерти запевнили, що квиткові оператори обов’язково повернуть кошти за ті замовлення, які були оформлені на їхніх сайтах.