Театральна премія GRA оголошує фінал

Переможців визначать у 7 загальних та 7 індивідуальних номінаціях.

З 22 листопада по 1 грудня відбудеться фінальний етап 7-го Всеукраїнського театрального фестивалю-премії GRA (Great Real Art).

Протягом дев'яти днів члени міжнародного журі у трьох містах України (Львів, Івано-Франківськ, Київ) переглянуть 14 вистав, відібраних із понад сотні заявок з усієї України. На десятий день буде озвучено переможців.

До складу журі GRA входять провідні європейські експерти, режисери, критики, драматурги та театральні менеджери:

Фанні Мартін (Франція-Хорватія) – співочільниця Консультативної ради Міжнародної мережі сучасного перформативного мистецтва IETM, виконавча директорка міжнародного Музичного бієнале в Загребі;

Даніель Меєр (Іспанія) – драматург, театральний режисер, консультант у галузі сценічного мистецтва, продюсер та викладач;

Роман Павловський (Польща) – драматург, театральний куратор, критик, журналіст, кіносценарист, куратор фестивалю документального театру Sopot Non-Fiction;

Фредерік Поті (Франція) – програмний радник та проєктний менеджер фестивалю Festival des Compétences de La Manufacture (Авіньйон);

Себастіан Шварц (Німеччина-Австрія) – музикант, викладач, куратор і ведучий подкасту Opera Road Trip.

Фото: Фестиваль-премія GRA Статуетка GRA

Переможців визначать у 7 загальних та 7 індивідуальних номінаціях. Обиратимуть серез вистав з шортлиста премії, до якого увійшли 14 вистав з 7 міст України.

Церемонія нагородження лауреатів 7 Фестивалю-Премії GRA відбудеться 1 грудня на великій сцені Київського національного академічного Молодого театру. Режисерка церемонії – відома хореографка і перформерка Кристина Шишкарьова, хедлайнер – музичний гурт PROBASS Δ HARDI.

Засновником і організатором заходу є Національна спілка театральних діячів України.