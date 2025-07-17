Фестиваль-Премія «ГРА – 2025» оголосив шортлист

7-й Всеукраїнський театральний Фестиваль-Премія GRA оголосив короткий список конкурсу. До нього увійшли 14 вистав з 7 міст України ( шість вистав з Києва, по дві – зі Львова і Сум, по одній – з Харкова, Одеси, Рівного та Івано-Франківська); 9 належать до репертуарів державних та комунальних театрів, 3 створені незалежними колективами.

Восени, на фінальному етапі, члени міжнародного журі оберуть переможців у семи номінаціях.

До короткого списку увійшли:

За найкращу драматичну виставу великої сцени

1. Київський академічний драматичний театр на Подолі – вистава «Процес»

2. Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава «Отелло»

За найкращу виставу для дітей, підлітків та сімейного перегляду

1. Рівненський академічний обласний театр ляльок – вистава «Хлопчик зі скрипкою в серці»

2. Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна – вистава «Аліса в Дивокраї»

Фото: Валерія Ландар GAIA Opera Aperta

За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу

1. Opera aperta – вистава «GAIA-24. Opera del Mondo»

2. Київський національний академічний театр оперети – вистава «На русалчин Великдень»

3. Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава «Червона рута»

За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру

1. Одеський академічний обласний театр ляльок – вистава «Брехня»

Фото: GRA Отелло Театр драми і комедії

За найкращу драматичну виставу камерної сцени (до 150 глядачів)

1. Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава «Я, "Побєда" і Берлін»

2. Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна – вистава «Украдене щастя»

За найкращу виставу на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних форм

1. Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка – вистава «1975»

2. Театр «Нафта» – вистава «Хтось такі як я»

За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни

1. Київський академічний театр «Золоті ворота» – вистава «Я повернуся»

2. Театр Ветеранів – вистава «Військова мама»

Фото: GRA

Вибір журі прокоментувала для LB.ua експертка "ГРИ", театрознавиця Людмила Олтаржевська: «ГРА таки здатна дивувати, провокувати і продукувати тренди нашого театрального процесу. Особливо насичений список заявників цьогоріч трансформувався у лонгліст, де конкуренція у номінаціях просто зашкалювала. Включно з тими, які ще рік-два-три тому за кількістю заявок в рази поступалися номінаціям-лідерам. Звісно, є якась особиста журба – експерти теж люди і мають право на сентименти – стосовно окремих вистав, які не потрапили у фінальний список, але колективне рішення сформувало саме такий шортліст, достойний і репрезентативний. Переглянувши наживо 28 із 35 вистав лонгліста, мушу визнати, що потенціал українського театру гарантує театральній спільноті змістовне, креативне, неспокійне і цікаве в усіх сенсах мистецьке майбутнє. А потенційним заявникам наступних років щиро раджу не втрачати нагоду бути своїм серед тих, хто не для галочки, а чесно і щиро звіряє своє життя та плани за календарем мистецького сезону».

Фінал і церемонія нагородження заплановані на листопад 2025 року.

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