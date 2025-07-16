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Романтичний трилер про перші дні повномасштабного вторгнення «Медовий місяць» виходить у прокат

Покази почнуться 11 вересня.

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Фільм Жанни Озірної «Медовий місяць», що розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення, виходить в український прокат 11 вересня. 

Світова прем’єра стрічки відбулась у 2024 році на Венеційському кінофестивалі. Загалом, фільм взяв участь у міжнародних кінофестивалях у 15 країнах світу, отримав найвищу нагороду Ґран-прі на КМКФ «Молодість» у Києві, Ґран-прі журі «Золотий Атлас» на міжнародному кінофестивалі в Аррасі у Франції та Ґран-прі на кінофестивалі у Софії вже у 2025-му.

Дія фільму «Медовий місяць» відбувається у маленькому містечку поблизу Києва. Головні герої Тарас (Роман Луцький) і Оля (Ірина Нірша), після вечірки з друзями, проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку вони не встигають виїхати вчасно, під будинком з’являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартирі — без електрики, води та зв’язку. Протягом п’яти днів між ними зникає усе зайве — лишається тільки правда про них самих та безодня справжньої близькості між двома людьми.

Кадр з фільму &quot;Медовий місяць&quot;
Фото: KIFF "Molodist"
Кадр з фільму "Медовий місяць"

Ця стрічка стала повнометражним дебютом режисерки Жанни Озірної. У 2025 році за створення фільму «Медовий місяць» режисерку висунули на здобуття Державної премії України імені Олександра Довженка.

«Я хотіла зробити фільм, де би кіномова максимально точно відтворювала внутрішній стан героїв і змінювалась разом із їхньою зміною. І я також хотіла зробити фільм, де мінімалістичні засоби виразності працювали б на широку емоційну амплітуду. Ось ці дві задачі я ставила перед собою», — розповідає Жанна Озірна.

Фільм створили завдяки гранту La Biennale di Venezia. Спеціальні версії фільму для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху працюватимуть через платформу Kinozir.com.
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