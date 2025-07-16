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Спротив: Кремль розбудовує мережу російських церков на ТОТ України

Окупанти продовжують поширення російської пропаганди через РПЦ.

Спротив: Кремль розбудовує мережу російських церков на ТОТ України
Фото: Центр нацспротиву

Росіяни продовжують насаджувати кремлівську пропаганду на ТОТ України за допомогою церкви. Зокрема, на ТОТ Запоріжжя окупанти розбудовують так звану "Бердянську єпархію" РПЦ.

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Про це розповідають у Центрі нацспротиву.

На ТОТ Запорізької області окупанти розгортають нову фазу ідеологічної експансії — будівництво храмів підконтрольної російської православної церкви в межах так званої "Бердянської єпархії".

За будівництво відповідальні росіянин Іван Дмітрієв і колаборант Євгеній Баліцький.

"Кремлівська церква — це частина "руского міра", що служить війні, а не вірі. Вона напряму фінансується урядом рф і виконує роль релігійної обгортки для колоніалізму", – наголошують у спротиві.

  • Кремль відправляє священників російської церкви на тимчасово окуповані території, щоб "підняти морально-психологічний стан окупантів" та переконавувати їх вчиняти самогубства замість полону.
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