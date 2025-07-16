Спротив: Кремль розбудовує мережу російських церков на ТОТ України

Росіяни продовжують насаджувати кремлівську пропаганду на ТОТ України за допомогою церкви. Зокрема, на ТОТ Запоріжжя окупанти розбудовують так звану "Бердянську єпархію" РПЦ.
Про це розповідають у Центрі нацспротиву.
На ТОТ Запорізької області окупанти розгортають нову фазу ідеологічної експансії — будівництво храмів підконтрольної російської православної церкви в межах так званої "Бердянської єпархії".
За будівництво відповідальні росіянин Іван Дмітрієв і колаборант Євгеній Баліцький.
"Кремлівська церква — це частина "руского міра", що служить війні, а не вірі. Вона напряму фінансується урядом рф і виконує роль релігійної обгортки для колоніалізму", – наголошують у спротиві.
- Кремль відправляє священників російської церкви на тимчасово окуповані території, щоб "підняти морально-психологічний стан окупантів" та переконавувати їх вчиняти самогубства замість полону.