В Україні засудили російського командира, який під час окупації Чернігівщини утримував цивільних у підвалі школи

Капітан ЗС РФ Соловов під час окупації Чернігівщини тримав у заручниках 369 цивільних людей.

За матеріалами СБУ заочний вирок отримав російський командир Семен Соловов, який під час окупації Чернігівщини утримував як "живий щит" 369 цивільних людей у підвалі школи.

Про це повідомляє СБУ.

"За доказовою базою Служби безпеки 12 років тюремного ув’язнення заочно отримав ще один рашист, який вчиняв воєнні злочини під час окупації частини Чернігівської області", – ідеться у повідомленні відомства.

Йдеться про 37-річного капітана Семена Соловова (позивний "Клен") – командира зведеного загону 228-го мотострілецького полку збройних сил РФ (в/ч 22316).

У березні 2022 року його підрозділ брав участь у захопленні селища Ягідне. Перебуваючи в населеному пункті, Соловов віддав наказ підлеглим зігнати цивільних мешканців населеного пункту до підвалу селищної школи, де окупанти облаштували штаб.

Окупанти майже місяць тримали в заручниках 369 місцевих жителів, серед яких було 69 неповнолітніх.

Як встановило розслідування, людей зачинили у підвальному приміщенні площею 197 м² без світла, вентиляції, достатньої кількості води та їжі.

У такий спосіб окупанти використовували потерпілих як "живий щит" командного пункту РФ. Через неможливість вчасно отримати меддопомогу у застінках померло 10 осіб похилого віку.

Окупанти забороняли виносити померлих з підвалу, які тривалий час залишались у приміщенні разом із живими людьми. Також Соловов неодноразово погрожував потерпілим підірвати їх усіх.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Соловова винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).