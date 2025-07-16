Сили оборони півдня: ворог намагається просунутися на Запорізькому напрямку

Російська армія намагається просунутися у напрямку населених пунктів Новоданилівка та Кам'янське на Запоріжжі.

Про це у телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"Зараз активних бойових зіткнень чи активних штурмів на цих напрямках дещо менше, ніж на деяких інших на всій лінії бойового зіткнення. На Оріхівському і Гуляйпільському напрямках у нас за день буває одне-два бойові зіткнення, зокрема, за минулу добу на Оріхівському напрямку противник намагався просунутись в напрямку Новоданилівки, проте ця спроба була неуспішною. Крім того, ворог декілька днів поспіль так, як і з Малинівкою, намагався просунутись в населеному пункті Кам'янське", – каже речник Сил оборони.

За словами Волошина, у Кам'янському окупанти знищили фактично всі позиції Сил оборони та майже всю забудову.

"Невеликими групами піхоти намагався (ворог - ред.) зайти в цей населений пункт (Кам'янське - ред.) і утриматись, проте утриматись там він не може. Сили оборони України знищують ці групи, але противник продовжує обстріли і удари з різних видів озброєння – зокрема, доволі часто застосовує авіацію, завдаючи ударів керованими авіаційними бомбами і некерованими авіаційними ракетами", –додає військовий.