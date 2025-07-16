Ексчиновник Міноборони отримав підозру в службовій недбалості, яка призвела до збитків на сотні мільйонів

У 2022 та 2023 роках ексзаступник директора одного з департаментів Міноборони уклав 8 контрактів на понад 3 млрд грн. Слідство встановило, що до суми контрактів неправомірно було включено податок на додану вартість. Збитки становлять 275 млн грн.

Колишньому посадовцю Міністерства оборони України повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, та у використанні завідомо підроблених документів, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, упродовж 2022–2023 років ексзаступник директора одного з департаментів Міноборони уклав 8 державних контрактів на загальну суму близько 3,1 млрд грн. При цьому, всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів № 178 від 2 березня 2022 року та ст. 195 Податкового кодексу України, до суми контрактів неправомірно було включено податок на додану вартість.

Унаслідок таких дій державному бюджету завдано збитків на понад 275 млн грн.

У ході досудового розслідування за ч.2 ст. 367 та ч. 4 ст. 358 КК України суб’єкти господарювання відшкодували понад 201 млн грн.

Нагадаємо, що раніше ексдиректору Департаменту держзакупівель Міноборони оголосили підозру у збитках на 2 млрд грн.